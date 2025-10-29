Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей

71

Средняя выплата пособия по беременности и родам превысила 90 тысяч рублей по стране. Об этом рассказала в эфире телеканала "Россия 24" управляющая отделением Социального фонда по ХМАО Ольга Галюк.

Самая большая выплата с учетом региональных коэффициентов производится в Чукотском автономном округе – 235 тысяч рублей.

"Важным изменением с сентября стало повышение размера пособия. Если раньше выплата рассчитывалась из средней стипендии, теперь для этого применяют установленный в регионе прожиточный минимум", – рассказала Галюк.

Чтобы получить пособие, необходимо предоставить в Социальный фонд справку с места обучения с указанием периода отпуска по беременности и справку из медучреждения.

"Рассчитать пособие несложно. На беременность и стандартные роды отводится 140 дней. Их надо перевести в месяцы, то есть делим на 30. Получается чуть больше четырех с половиной месяцев. Умножаем на прожиточный минимум в регионе и получаем сумму пособия", – сообщила ведущая программы "Инструкция" на телеканале "Россия 24" Ирина Матюшенко.

Право на получение пособия имеют студентки очной формы обучения.

С 1 сентября пособия по беременности для студенток достигли 100% величины регионального прожиточного минимума. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Ранее пособие составляло размер стипендии за 140 дней больничного листа – от 9,3 тыс. рублей до 23,3 тыс. рублей за весь период отпуска по беременности и родам, пишет Смотрим.