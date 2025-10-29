Я нашел ошибку
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей

29 октября 2025 10:46
71
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей

Средняя выплата пособия по беременности и родам превысила 90 тысяч рублей по стране. Об этом рассказала в эфире телеканала "Россия 24" управляющая отделением Социального фонда по ХМАО Ольга Галюк.

Самая большая выплата с учетом региональных коэффициентов производится в Чукотском автономном округе – 235 тысяч рублей.

"Важным изменением с сентября стало повышение размера пособия. Если раньше выплата рассчитывалась из средней стипендии, теперь для этого применяют установленный в регионе прожиточный минимум", – рассказала Галюк.

Чтобы получить пособие, необходимо предоставить в Социальный фонд справку с места обучения с указанием периода отпуска по беременности и справку из медучреждения.

"Рассчитать пособие несложно. На беременность и стандартные роды отводится 140 дней. Их надо перевести в месяцы, то есть делим на 30. Получается чуть больше четырех с половиной месяцев. Умножаем на прожиточный минимум в регионе и получаем сумму пособия", – сообщила ведущая программы "Инструкция" на телеканале "Россия 24" Ирина Матюшенко.

Право на получение пособия имеют студентки очной формы обучения.

С 1 сентября пособия по беременности для студенток достигли 100% величины регионального прожиточного минимума. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Ранее пособие составляло размер стипендии за 140 дней больничного листа – от 9,3 тыс. рублей до 23,3 тыс. рублей за весь период отпуска по беременности и родам, пишет Смотрим.

На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
327
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
946
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
341
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
303
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
579
Весь список