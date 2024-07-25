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Средний размер онлайн-чаевых вырос в I полугодии 2024 года на 45%

25 июля 2024 11:41
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средний размер онлайн-чаевых вырос в I полугодии 2024 года на 45%

Россияне стали щедрее на чаевые ― к такому выводу пришел сервис мгновенной оплаты T-Pay, изучив в рамках аналитического проекта T-Data, как менялись размер и частотность безналичных вознаграждений за последние два года.

 

Основные выводы

 

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка, T-Pay и CloudTips (сервиса безналичных платежей от Т-Банка и CloudPayments) в период с 1 января 2022 по 1 июля 2024 года.

Россияне стали щедрее на онлайн-чаевые

 

Россияне оставляют все больше безналичных чаевых: растет как размер чаевых, так и их частота. Так, средний размер безналичных чаевых вырос за указанный период на 45% (до 458 рублей), количество транзакций ― на 26%. Всего в первом полугодии 2024 года россияне потратили на безналичные чаевые на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В 2023 году на безналичные чаевые россияне потратили на 55% больше, чем в 2022 году, средний чек вырос на 23% (с 280 до 344 рублей), а количество транзакций ― на 27%.

 

Хотя размер чаевых обычно привязан к тратам в кафе и ресторанах, средняя сумма на чай растет быстрее, чем средний чек в заведении. В первом полугодии 2024 года россияне потратили в общепите на 12% больше в деньгах и на 2% ― в количестве транзакций, а средний чек вырос только на 9%. Постепенно растет и размер чаевых относительно суммы заказов в общепите. Так, если в 2022 году их размер составлял 10,5% от стоимости заказа, то в 2023 году ― 11%. В первом полугодии 2024 года их размер составил 11,2%.

 

Доля чаевых от суммы заказа уменьшается с ростом размера чека. Есть минимальная сумма чаевых, которые оставляют россияне. Если средняя сумма заказа не превышает 250 рублей, то на чай все равно оставят около 100-150 рублей. 

Когда оставляют больше чаевых

 

Россияне чаще оставляют чаевые в теплое время года, когда открываются летние веранды у кафе и ресторанов. В 2023 году наибольшее количество транзакций было в августе (на 30% больше, чем в среднем за год), а также в июле и сентябре (на 22 и 18% больше, чем в среднем за год, соответственно).

 

Самые щедрые чаевые в ресторанах, кафе и барах клиенты оставляют в субботу и воскресенье с 23:00 до 04:00 часов. «Золотой час» для чаевых – четыре часа утра воскресенья (около 16% от счета, в среднем 551 рубль).

География

 

Традиционно чаще и больше всего чаевые оставляют в Москве, но культура оставлять чаевые стала развиваться также и в регионах. Так, в 2022 году 40% от количества всех транзакций было из Москвы, а в 2023 году ― 37%. При этом доля Москвы в объеме всех чаевых снизилась за этот период с 46% до 41%.

На втором месте ― транзакции чаевых не из городов-миллионников, и их доля растет (в 2023 году по сравнению с 2022 годом доля в количестве транзакций выросла с 26% до 30%, в объеме транзакций ― с 26% до 30%). Это может быть обусловлено распространением в регионах сервисов, предоставляющих возможность безналичного перевода чаевых.

На третьем месте ― Санкт-Петербург (в 2023 году доля в количестве транзакций ― 17%, в объеме ― 14%), на четвертом ― Екатеринбург (4% и 3% соответственно), на пятом ― Казань (2,5% и 2%).