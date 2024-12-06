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Средние зарплатные предложения в индустрии красоты выросли на 38% в 2024 году

6 декабря 2024 12:29
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средние зарплатные предложения в индустрии красоты выросли на 38% в 2024 году

Подводя итоги 2024 года, эксперты Авито Работы отметили значительный рост зарплат в бьюти-индустрии. За период с января по ноябрь текущего года средняя предлагаемая зарплата для сотрудников в этой сфере увеличилась на 38% и составила 91 354 рубля в месяц.

Лидером по приросту зарплат оказался барбер — работодатели стали предлагать кандидатам на эту позицию на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя зарплата специалистов, указываемая в вакансиях работодателей, достигла 137 497 рублей в месяц.

На втором месте по росту средних зарплатных предложений находятся администраторы салонов красоты, для которых зарплатные предложения увеличились на 47% и составили 50 669 рублей в месяц при графике «полный рабочий день».

Третью строчку заняла профессия мастера ногтевого сервиса. В объявлениях о поиске сотрудников работодатели стали предлагать кандидатам на эту позицию в среднем 91 517 рублей в месяц (+40%).

Стоит помнить о том, что фактический заработок большинства специалистов бьюти-индустрии (барберов, парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса и т.д.) напрямую зависит от объема работы и числа клиентов, а также дополнительного вознаграждения в виде чаевых. 

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