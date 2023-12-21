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Новый год для жителей нашей страны является одним из самых главных и важных праздников в году. Так считает абсолютное большинство россиян – 77%. Но желание отметить его в этот раз имеют лишь 52% опрошенных.

Социологическое агентство «Вебер» проанализировало мнение россиян о том, какое место Новый год занимает в их жизни, какие традиции они соблюдают и как проводят 1 января. «Вебер» — уникальный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», совмещающий в себе традиционные и современные технологии. Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 5-6 декабря 2023 года в сети среди 1 400 россиян старше 18 лет.



Среди самых любимых новогодних традиций россиян – украшение дома и елки, об этом рассказали 55% опрошенных. Больше половины респондентов предпочитают украшать искусственное дерево, и лишь 18% всегда покупают живую ель. Наряжают «зеленую красавицу» чаще всего за несколько дней до Нового года – в половине случаев. И 13% россиян делают это непосредственно 30 и 31 декабря.

На втором месте по популярности среди россиян – традиция встречать Новый год с родными и близкими (46%), далее – обмен подарками (43%), вкусные застолья (31%), загадывание желаний (29%) и приготовление праздничных блюд (28%).

Первый день Нового года россияне предпочитают проводить с семьей. Об этом рассказали 43% респондентов. Чаще всего 1 января люди смотрят дома фильмы (36%), доедают оставшиеся с праздничного стола блюда (35%), гуляют на улице (21%), ходят в гости (19%) или встречаются с друзьями (17%).

