Спускаемый аппарат с российскими космонавтами совершил посадку в степи Казахстана

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Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в Центре управления полетами.

Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган.

В 10.33 мск "Союз МС-21" отстыковался от МКС, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.

Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев". Все трое членов экипажа - выпускники МГТУ имени Баумана.

За время полета экипаж совершил пять выходов в открытый космос для интеграции в состав российского сегмента станции новых модулей МКС "Наука" и Причал". В одном из выходов участвовала итальянка Саманта Кристофоретти, которой Артемьев вчера передал командование МКС.

Фото: Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков/РИА Новости