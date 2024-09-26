Спрос соискателей на офисные позиции вырос на 26% за год

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Эксперты Авито Работы проанализировали данные соискательской активности и выяснили, что в III-м квартале 2024 года больше всего число откликов кандидатов при сравнении год к году выросло на вакансии агента по туризму — почти в 2 раза (+93%) за год. В среднем новым сотрудникам на этой позиции работодатели предлагали около 81 517 рублей в месяц при полной занятости. В целом спрос кандидатов на работу в офисном сегменте увеличился на 26%.

Возросла активность соискателей по отношению к позициям в маркетинге и рекламе — в третьем квартале текущего года число откликов на вакансии рекламных агентов увеличилось на 84% за год. Новые сотрудники на этих позициях могут рассчитывать в среднем на 59 561 рубль ежемесячно за полный рабочий день.

На третьей позиции по популярности среди россиян, ищущих работу в офисе, — профессия брокера. Количество откликов на эти вакансии увеличилось на 68% за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 143 831 рубль в месяц за полную занятость. Этот показатель основан на зарплатных вилках, указанных в вакансиях, где работодатели обычно указывают самые высокие значения возможных заработков. Однако реальный доход специалиста зависит от процентов со сделок и может отличаться от значений, указанных в описании вакансии.

Четвертое место среди самых интересных для российских соискателей офисных вакансий занимает еще одна профессия в финансовом секторе. Соискательский спрос на финансистов вырос на 62% за год, и средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников составили 88 625 рублей ежемесячно.