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Спрос российских работодателей на специалистов в автомобильном бизнесе за год вырос на 17%

5 августа 2024 10:03
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Спрос российских работодателей на специалистов в автомобильном бизнесе за год вырос на 17%

Эксперты Авито Работы и Делимобиля исследовали рынок труда для специалистов автомобильного бизнеса. По данным Авито Работы, по итогам первого полугодия 2024 года число вакансий для работников этой отрасли увеличилось на 17% при сравнении год к году, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников за год выросли на 16% и составили 86 183 рубля в месяц за полный рабочий день.

Среди профессий в автобизнесе, показавших наибольший прирост вакансий, лидируют детейлеры (+59%) и автослесари (+57%) — спрос на этих специалистов вырос более чем в 1,5 раза. Также заметный рост спроса наблюдается на  автоэлектриков (+47%), автомехаников (+38%) и шиномонтажников (+20%).

По данным крупнейшего российского сервиса каршеринга Делимобиль в автомобильном бизнесе на рынке труда наблюдается повышенный интерес к работникам сервисного обслуживания и ремонта автомобилей. За первое полугодие 2024 в Делимобиле вырос найм технических специалистов на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В связи с масштабированием сети собственных СТО для обслуживания растущего автопарка компания планирует до конца года расширить штат технического персонала еще на 70% больше. Самыми востребованными, по данным оператора каршеринга, являются автослесари, автомаляры и автоэлектрики. Средние зарплаты всех специалистов автосервисов за первое полугодие 2024 выросли почти на 30% год к году. В связи с широким распространением новых китайских производителей автомобилей, в том числе в бизнес-сегменте, сейчас на СТО одинаково востребованы мастера-универсалы и узкопрофильные специалисты по конкретным брендам. 

По данным Авито Работы, в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса первое место занимает профессия автоэлектрика со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 113 240 рублей в месяц (+36% за год). На втором месте — профессия автомаляра. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 103 725 рублей в месяц (+20% за год). Замыкает тройку лидеров профессия автомеханика со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 99 892 рубля (+25%).

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