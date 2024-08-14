спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%

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Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий для подработки и диапазоны средних зарплатных предложений в сегменте рабочих и массовых офисных профессий за июль 2024 года и определили лидеров по приросту предложений о работе. Аналитики выяснили, что в июле 2024 года число вакансий для подработки выросло на 45% год к году.

Первое место в рейтинге востребованных рабочих специалистов на подработку заняла профессия сортировщика. Спрос на них вырос почти в 3 раза (+197%). В июле текущего года кандидаты на вакансию могли рассчитывать на среднюю предлагаемую зарплату от 60 000 до 100 000 рублей в месяц за полный рабочий день. Однако фактическая зарплата сотрудников в формате подработки может варьироваться в зависимости от согласованного объема работы и количества отработанных часов.

Профессия штукатура занимает вторую строчку рейтинга рабочих специальностей на подработку с приростом вакансий в 2,5 раза (+151%). Зарплатные предложения для новых сотрудников варьируются от 70 000 до 130 000 рублей в месяц при полной занятости.

Активно растет спрос на работников склада — число предложений о подработке для кладовщиков выросло в 2,3 раза за год (+134%). В июле 2024 года работодатели в среднем предлагали соискателям от 60 000 до 100 000 рублей в месяц при полном рабочем дне.