Спрос на покупку дач в Самарской области упал почти вдвое

106

Об этом говорят данные сайта «Авито Недвижимость» за IV квартал 2023 года.

Из 33 регионов, принимавших участие в исследовании, самое большое снижение интереса к загородной недвижимости показала Вологодская область (-42%). На втором месте Пермский край – минус 37%.

Самарская область замыкает тройку лидеров падения с показателем 34%. Роста покупательского интереса в этом сегменте по итогам конца 2023 года не показал ни один из участвовавших в исследовании регионов. В среднем, спрос на все категории загородного жилья сократился на четверть. Наибольшее падение интереса в данном сегменте произошло в отношении дачных участков – оно составило 45%.

Меньше всего пострадали таунхаусы – здесь сокращение спроса лишь 17%. Показатели по индивидуальным домам и коттеджам близки к среднерыночным – интерес покупателей к ним снизился на 21%. Предложения на рынке за последний квартал 2023-го также сократились, но не столь резко – в среднем на 11%. Цены же, наоборот, выросли на 14% за объект, с наименьшими показателями динамики в Калининградской области (+5%), Краснодарском крае (+6%), Крыму, Кировской и Ленинградской областях (+7%).

По мнению аналитиков «Авито Недвижимость», серьёзное падение спроса на загородные дома в первую очередь связано с обычной для рынка сезонностью. Тем не менее, они также отмечают, что по итогам конца 2023 года спрос на рынке уменьшился на 8%, а количество предложений сократилось на 1% по сравнению с IV кварталом 2022-го. Эксперты считают, что рынок «остужают» растущие в целом цены на недвижимость и ухудшение доступности ипотеки для покупателей, пишет Обоз.инфо.