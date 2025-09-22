Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Спрос на парикмахерские франшизы в Самаре вырос в три раза

22 сентября 2025 12:15
124
Спрос на парикмахерские франшизы в Самаре вырос в три раза

Аналитики Авито Бизнес 360 и Авито Услуг изучили спрос на услуги и бизнес в сфере парикмахерских и барбершопов в Самаре, а также отследили изменения предложения. Самую яркую динамику показал спрос на франшизы — он вырос в три раза за год. При этом спрос на услуги мастеров в этой сфере в целом увеличился на 12%. 

Парикмахерские услуги

По данным Авито Услуг, спрос на парикмахерские услуги в Самаре вырос на 12% в августе этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, интерес к услугам барберов увеличился на 65%. Средняя стоимость работы начиналась от 900 рублей. Спрос на стрижки и окрашивание волос вырос на 9%. Средняя стоимость этих услуг стартовала от 1 000 рублей. На Авито Услугах можно найти мастеров, которые справятся как со стрижкой кончиков, так и с креативным окрашиванием.  

Предложение от мастеров за год почти не изменилось. Больше всего новых объявлений появилось от барберов (+19%). На 4% увеличилось количество предложений от по стрижкам и окрашиванию.

Салонный бизнес

Пользователи также активно интересуются бизнесом в этой сфере. Так, по данным Авто Бизнес 360, спрос на франшизы парикмахерских и барбершопов летом 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в три раза. При этом объем предложения увеличился в два раза. Средний размер паушального взноса составил 590 000 рублей.

При этом спрос на готовый бизнес — отдельные парикмахерские вне франшиз — также вырос, на 8% год к году. А объем предложения вырос на 50%. Средняя цена такого предприятия составила 550 000 рублей. 

«Спрос на услуги красоты остается постоянным, особенно с учётом тренда на здоровый образ жизни и персонализированный уход — клиенты последние годы очень активно посещают салоны красоты, косметологические кабинеты, массажные студии и фитнес-центры. Таким образом, сфера красоты становится популярной, что стимулирует открытие новых заведений. При этом предпочтение больше отдается франшизам, т.к. порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело, франчайзинг предоставляет уникальные преимущества, позволяя начать бизнес с минимальными рисками», — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

Что касается оборудования для салонов красоты, летом 2025 года на Авито наибольшей популярностью пользовались парикмахерские кресла — на них пришлось 47% продаж. Средняя цена составила 19 000 рублей. На втором месте — парикмахерские мойки с долей 39%. Их покупали в среднем за 33 000 рублей. На расходные материалы пришлось 10% продаж. В эту категорию входят пеньюары, фольга, смеситель для парикмахерских моек, лейки и прочее. На климазоны и сушуары пришлось 3% — их средняя цена составила 30 000 рублей. 

Топ по объему предложения расположился так же — парикмахерские кресла (59%), парикмахерские мойки (24%), расходники (12%), а также климазоны и сушуары (5%).

