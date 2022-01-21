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Спрос на нянь в Самаре за год вырос на 39%

21 января 2022 10:42
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спрос на нянь в Самаре за год вырос на 39%

В 2021 году у многих появилась возможность частично выходить на работу и учебные заведения. С постепенным возвращением привычного уклада жизни появилась и острая необходимость в тех, кто сможет присматривать за детьми, возить их в школу и забирать домой, пока родителей нет рядом. Так, в Самаре спрос на нянь на Авито Услугах, сервисе №1 для мастеров и их клиентов, вырос на 39% год к году. Эксперты платформы выяснили, в каких городах за прошедший год к няням обращались чаще всего, где их услуги обошлись дороже, а где цены были наиболее демократичными.

В Самаре спрос вырос на 39%. Многие няни на Авито имеют высшее педагогическое, дефектологическое и психологическое образование, а также стаж работы в школах и детских садах. В зависимости от опыта работы и образования цена за один час работы будет сильно варьироваться. Также на цену влияет и место жительство няни — если она живет далеко, придется покрывать расходы на транспорт или бензин, но при помощи специального фильтра на платформе можно найти человека, проживающего с вами в одном районе или даже соседнем доме.

Средняя цена за час работы няни в Самаре составляет 150 рублей в час.  За дополнительную стоимость няня может не только посидеть с ребенком дома, но довести его до школы или на дополнительные занятия, а потом отвезти домой. А если родители хотят отследить перемещение ребенка, няня может отправлять им подробный фото- или видеоотчет.

“Многие родители предпочитают заказывать услуги няни не на целый день, а на несколько часов. Это отличный компромисс, который позволяет родителям заниматься работой, домашними хлопотами или уделять время себе. А детям — посещать различные кружки и секции. Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее 3 лет. На Авито Услугах мастера также могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению, тогда в его профиле появится специальный бейдж «Документы проверены». Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста”, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

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