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Спрос на лайки: услуги по онлайн-продвижению набирают популярность в Самаре

2 февраля 2021 10:52
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Спрос на лайки: услуги по онлайн-продвижению набирают популярность в Самаре

С глобальным переходом в онлайн, россияне все чаще искали новые способы заработка: компании осваивали новые каналы привлечения клиентов, а рядовые пользователи монетизировали навыки ведения страниц в соцсетях. За год спрос на услуги по раскрутке в соцсетях вырос в Самаре на 18%.  При этом быстрее всего в городе растет интерес к Instagram — за 2020 популярность специалистов по продвижению на этой площадке выросла на 31%.

По итогам IV квартала 2020 года спрос на SMM-продвижение на Авито Услугах по стране повысился на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в Самаре пользователи осваивали онлайн-площадки активнее на 18%. Предложение услуг SMM-специалистов выросло еще быстрее, чем спрос: россияне стараются монетизировать навыки ведения соцсетей и использовать их как источник дополнительного заработка. По сравнению с IV кварталом 2019 года объявлений специалистов по онлайн-продвижению стало больше почти в 2,5 раза, в Самаре  –  на 128%.

Самой народной социальной сетью остается Instagram  — на него приходится более 70% спроса, причем за год число объявлений о продвижении в этой социальной сети увеличилось на 154%,  а спрос – на 22%. Многие россияне в период пандемии и перехода на удаленку решили использовать свободное время с пользой для семейного бюджета, превратив развлечение (или способ прокрастинации) в источник заработка. В Самаре Instagram тоже является самой популярной площадкой для продвижения  –  на нее приходится 74% потребительского интереса. В целом Instagram-продвижение используют и производители, и продавцы товаров, и мастера из сферы услуг, например, парикмахеры, специалисты ногтевого сервиса и даже мастера по ремонту бытовой техники. 

С ростом популярности Telegram интерес к мессенджеру также приобрел коммерческий характер — на него приходится каждый пятый запрос контактов по объявлениям о продвижении. За год спрос на специалистов по еще недавно запрещенному мессенджеру вырос на 22%, а предложение – на 123%. Причем в Telegram пока самая низкая конкуренция среди специалистов: на одно объявление приходится в среднем 6 запросов потенциальных клиентов, тогда как в других соцсетях – от 1 до 3.

Самой стремительно растущей по спросу на услуги продвижения соцсетью ожидаемо стал TikTok — его доля составляет менее 1%, однако спрос здесь растет гораздо быстрее, чем популярность других площадок. По итогам последнего квартала 2020 продвижением в этой соцсети интересовались на 516% больше пользователей, чем за аналогичный период 2019.

Интерес бизнеса и рядовых пользователей, мечтающих стать инфлюенсерами, стали как причиной роста предложения специалистов по ведению и продвижению аккаунтов в TikTok, но и появления целого сегмента новых услуг. Так, на Авито Услугах можно найти и таргетологов, и менеджеров в TikTok, обучающие курсы, а также сопутствующие услуги, например, аренду комнаты-студии для тиктокеров, которые не готовы показывать подписчикам собственную квартиру, и даже проведение TikTok-вечеринок.

— О бешеной популярности TikTok в России говорили ещё год назад, при этом социальная сеть продолжает набирать обороты — всего за год предложение услуг по продвижению в этой социальной сети выросло в 16 раз. Во многом этому способствуют алгоритмы рекомендаций, благодаря которым авторы могут получить сотни тысяч просмотров достаточно быстро, а также внимание СМИ к этой социальной сети, — отмечает Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг. — Низкий порог входа, а ролики в TikTok часто не требуют сложной обработки и аренды студии для съемок, также делают эту социальную сеть привлекательным источником дополнительного заработка, причем как на рекламе в собственном блоге, так и на услугах продвижения.

«ВКонтакте» стала единственной соцсетью, которая в среднем по России сдает позиции. Спрос на продвижение в ней составляет 4% от общего уровня и снизился на 22% по отношению к прошлому году. Предложение также выросло значительно меньше, чем предложение услуг на других площадках – на 18% по сравнению с IV кварталом 2019. В Самаре прослеживается похожая тенденция.

Социальные сети активнее всего осваивают компании в регионах. Лидер по “социализации” – Ижевск, где рост количества запросов пользователей по услугам продвижения в соцсетях составил 151% по сравнению с IV кварталом 2019 года. На 129% вырос спрос на услуги сммщиков в Волгограде, на 113% – в Кирове. А вот столичные компании давно освоили социальные сети, поэтому Москва оказалась одним из двух городов, где спрос на такого рода услуги снизился на 4%. Вторым городом, где спрос также незначительно (всего на 1%) снизился, стал Красноярск.

В то же время наиболее активно осваивали новые специальности и монетизировали навыки жители Волгограда и Ульяновска, где количество предложений услуг по продвижению выросло на 224% и 215% соответственно.

Переходу в социальные сети способствовала пандемия и карантинные ограничения — в условиях, когда наружная реклама и другие каналы привлечения клиентов стали менее эффективны, компании искали новые возможности. Например, за год на Авито количество объявлений увеличилось на 10 млн.

Фото: Pixabay.com

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Комментарии

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Оперштаб СО: приоритетную возможность привиться от коронавируса должны иметь и граждане, оставившие заявки на Госуслугах
На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания». Здравоохранение
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В России с 1 февраля на 4,9% повышаются социальные выплаты
1 февраля 2021  09:50 
В России с 1 февраля на 4,9% повышаются социальные выплаты
Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год. В стране
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В феврале россиян ждет шестидневная рабочая неделя
1 февраля 2021  09:29 
В феврале россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Из-за Дня защитника Отечества рабочим днем делают субботу, 20 февраля. Социум
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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