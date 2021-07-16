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Спрос на курьеров в Самаре за год вырос в 3,5 раза

16 июля 2021 12:29
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Спрос на курьеров в Самаре за год вырос в 3,5 раза

Спрос на курьеров в городах-миллионниках за год вырос в несколько раз. И если до пандемии требовались в основном пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, то сейчас наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды и за границы населенного пункта: в другие города, деревни и дачные поселки в пределах области. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил ситуацию на рынке труда в сфере курьерской доставки в мегаполисах страны.

В Самаре количество вакансий для курьеров по отношению к июню 2020 года выросло более чем в 3,5 раза. Средний месячный заработок составляет 68,7 тыс. руб. Зарплатный максимум для курьера на грузовом автомобиле — 110 тыс. руб., для пешего курьера — 60 тыс. руб.

Теги: курьеры работа

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