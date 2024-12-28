спрос на коммунальных рабочих перед зимним сезоном вырос на 14% за месяц

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С приходом морозов работодатели усилили поиск сотрудников коммунальных служб, чтобы справляться с сезонными вызовами: уборкой снега, льда и сосулек, а также обеспечением безопасности на дорогах и во дворах. Согласно данным Авито Работы, в ноябре 2024 года спрос на коммунальных рабочих увеличился на 14% по сравнению с октябрем.

Наибольший прирост числа вакансий за месяц зафиксирован для водителей самосвала (+73%). Эти специалисты управляют грузовиками для вывоза снега и мусора, помогая очищать дороги и улицы от последствий зимних осадков. В ноябре этого года работодатели готовы предложить новым сотрудникам в среднем 117 302 рубля в месяц за полный рабочий день.

Промышленные альпинисты также вошли в число наиболее востребованных профессий (+50% за месяц). Они занимаются очисткой крыш от снега и наледи, устанавливают противоснежные барьеры, проводят ремонт кровельных покрытий и фасадов, а также монтажные работы на высоте. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 119 732 рубля ежемесячно.

Кровельщики (+37%) в ноябре стали требоваться чаще для утепления крыш и устранения повреждений, связанных с зимними погодными условиями. Средние зарплатные предложения для кандидатов составляют 90 869 рублей в месяц.