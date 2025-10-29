Спрос на командировки у деловых туристов из Самары вырос на 15%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Спрос на командировки у деловых туристов из Самары вырос на 15%

29 октября 2025 11:20
200
Спрос на командировки у деловых туристов из Самары вырос на 15%

Сервис для организации деловых поездок Островок Командировки подвел итоги девяти месяцев 2025 года и сообщил о росте деловой активности компаний Самары. По данным сервиса, количество бронирований размещения по России деловыми туристами из этого города увеличилось на 15% год к году.

В топ-10 популярных направлений внутри страны у компаний из Самары вошли: Москва, Самарская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Оренбургская и Саратовская области, Нижегородская, Пензенская, Московская и Ульяновская области.

Любовь Васильева, руководитель сервиса Островок Командировки, отмечает: «Рост числа деловых поездок по России отражает активное развитие компаний и расширение межрегионального сотрудничества. Командировки позволяют оперативно решать ключевые бизнес-задачи, контролировать реализацию проектов, укреплять партнерские связи и обмениваться опытом между филиалами и командами. Личные встречи, участие в отраслевых мероприятиях и бизнес-форумах остаются незаменимым инструментом для принятия решений, укрепления доверия и повышения эффективности работы компаний».

В командировках по России деловые туристы из Самары чаще всего выбирали трехзвездочные отели — они составили 31% в общей структуре бронирований с января по сентябрь 2025 года. На четырехзвездочные отели и апартаменты пришлось по 20%, на отели без звезд — 16%, на пятизвездочные отели — 3%, а на другие типы  размещения — 9%.

Количество зарубежных бронирований у компаний из Самары осталось на уровне прошлого года. Так же как и в поездках по России, самыми популярными типами размещения у деловых туристов были трехвездочные, четырехзвездочные отели и гостиницы без звезд. По данным сервиса Островок Командировки, с января по сентябрь 2025 года компании из Самары чаще всего ездили в командировки в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турцию и Китай.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями
29 октября 2025, 13:00
Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16% респондентов совершают крупные покупки несколько раз в год. Общество
146
В Самаре оценка доступности работы с высокой зарплатой снизилась на 2% за год
29 октября 2025, 09:53
В Самаре оценка доступности работы с высокой зарплатой снизилась на 2% за год
За последний год оценки доступности трудоустройства в 10 из 16 мегаполисов снизились, впрочем, незначительно. Экономика
220
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
28 октября 2025, 11:25
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Противоположной точки зрения придерживаются 17% опрошенных. Общество
239
В центре внимания
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
160
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
206
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
376
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1122
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
375
Весь список