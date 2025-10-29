Спрос на командировки у деловых туристов из Самары вырос на 15%

200

Сервис для организации деловых поездок Островок Командировки подвел итоги девяти месяцев 2025 года и сообщил о росте деловой активности компаний Самары. По данным сервиса, количество бронирований размещения по России деловыми туристами из этого города увеличилось на 15% год к году.

В топ-10 популярных направлений внутри страны у компаний из Самары вошли: Москва, Самарская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Оренбургская и Саратовская области, Нижегородская, Пензенская, Московская и Ульяновская области.

Любовь Васильева, руководитель сервиса Островок Командировки, отмечает: «Рост числа деловых поездок по России отражает активное развитие компаний и расширение межрегионального сотрудничества. Командировки позволяют оперативно решать ключевые бизнес-задачи, контролировать реализацию проектов, укреплять партнерские связи и обмениваться опытом между филиалами и командами. Личные встречи, участие в отраслевых мероприятиях и бизнес-форумах остаются незаменимым инструментом для принятия решений, укрепления доверия и повышения эффективности работы компаний».

В командировках по России деловые туристы из Самары чаще всего выбирали трехзвездочные отели — они составили 31% в общей структуре бронирований с января по сентябрь 2025 года. На четырехзвездочные отели и апартаменты пришлось по 20%, на отели без звезд — 16%, на пятизвездочные отели — 3%, а на другие типы размещения — 9%.

Количество зарубежных бронирований у компаний из Самары осталось на уровне прошлого года. Так же как и в поездках по России, самыми популярными типами размещения у деловых туристов были трехвездочные, четырехзвездочные отели и гостиницы без звезд. По данным сервиса Островок Командировки, с января по сентябрь 2025 года компании из Самары чаще всего ездили в командировки в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турцию и Китай.