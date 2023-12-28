спрос на клинеров вырос в полтора раза в декабре

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Россияне собираются встречать Новый год в чистоте. Спрос на услуги клинеров по всей стране вырос в полтора раза (+50%) по сравнению с декабрем прошлого года. Активнее всего интерес вырос к простой уборке (+52%), генеральной уборке (+32%), уборке после ремонта (+32%) и чистке мягкой мебели (+30%).

Главные “чистюли” страны” — воронежцы (там спрос на клининг в преддверии праздников вырос на 116%), нижегородцы (+68%) и москвичи (+67%).

Средняя стоимость клининговых услуг перед Новым годом в России: простая уборка — от 500 рублей за помещение, генеральная — от 1000 рублей, чистка мебели — от 500 рублей за единицу мебели, уборка после ремонта — от 500-700 рублей, чистка ковров — от 200 рублей за квадратный метр.