88

С наступлением осеннего сезона российские садоводы активизируются, готовясь к сезонным работам на своих участках. Специалисты ВсеИнструменты.ру проанализировали спрос на садовые инструменты в сентябре 2024 года и сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на грабли увеличился по России на 24%. В Казани интерес к этой категории товаров вырос более чем в пять раз, в Ростове-на-Дону — в четыре раза, а в Нижнем Новгороде спрос увеличился на 46%.

Интерес к компостерам также заметно увеличился, особенно в Ростове-на-Дону, где популярность этой категории товаров выросла более чем в три раза относительно 2023. В Казани спрос на эту категорию товаров вырос более чем в 2 раза — на 120%.

Несмотря на общее снижение покупательской активности на секаторы по России на 18%, в Перми интерес к этому инструменту увеличился на 63%. Продаваемость сучкорезов снизилась на 35%, но в Казани наблюдался четырехкратный рост спроса на них.

Интерес к вилам и тачкам показал неоднородные результаты по регионам. В В Омске популярность вил выросла в три раза, а в Перми — в полтора, несмотря на то что по всей России в целом наблюдается снижение спроса на этот инструмент на 18%. Популярность тачек по стране выросла на 11%. Наибольший рост спроса зафиксирован в Омске и Перми, где продажи увеличились в три раза.

Рабочие перчатки остаются популярным товаром, с общим увеличением спроса на 32% по России. В Челябинске спрос вырос более чем в полтора раза, а в Санкт-Петербурге — на 27%. Что касается инструментов для обработки почвы, то в Омске спрос на них увеличился на 44%, несмотря на общее снижение покупок на четверть (24%) по России.

Фото: pxhere.com