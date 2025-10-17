спрос на фитнес-тренеров вырос более чем в 1,5 раза

112

Эксперты Авито Подработки проанализировали данные платформы за 3 квартал 2025 года и выявили, в каких категориях, связанных с активной физической нагрузкой, бизнес чаще всего искал временных исполнителей. В целом по России количество предложений подработки среди высокоподвижных профессий выросло больше всего для фитнес-тренеров — количество предложений по этой позиции увеличилось более чем в 1,5 раза (+55%). За неполную занятость им предлагали в среднем 64 771 руб/мес.

Второе место по темпам заняли уборщики: число предложений для них выросло на 44%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 21 264 руб/мес. Также увеличилось количество вариантов подработки для курьеров (+42%), среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 127 165 руб/мес.

В топ также вошли позиции помощника официанта (+38%) и горничной (+12%). Помощникам официанта в среднем предлагали 36 503 руб/мес, а среднее предлагаемое вознаграждение для горничных составило 35 998 руб/мес.

Лидером по росту спроса на фитнес-тренеров стал ЦФО — здесь количество предложений по подработке выросло в 2 раза (+100%). В топ также вошли Приволжский федеральный округ (+40%) и УрФО (+29%).