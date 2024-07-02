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Спорт, музыка, рисование, чтение, hand-made — самые популярные хобби самарцев

2 июля 2024 13:44
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Спорт, музыка, рисование, чтение, hand-made — самые популярные хобби самарцев

Спорт, музыка, рисование, чтение, hand-made — самые популярные хобби представителей различных профессий. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители распространенных профессиональных групп из Самары.


У программистов и системных администраторов самое распространенное хобби — изучение новых технологий в IT-сфере (21 и 20% опрошенных соответственно).

У дизайнеров есть хобби под стать их профессии: фотография и видео-съемка (14%), 3D-моделирование (11%).

В топ-3 наиболее популярных увлечений водителей, конечно, авто- и мототехника (15%), логистов — путешествия (11%), квалифицированных рабочих и инженеров — строительство и ремонт (10 и 7%).
 

Среди представительниц традиционно женских сфер деятельности одно из самых распространенных хобби — hand-made. Вяжут, шьют, вышивают, плетут из бисера и ротанга 27% бухгалтеров, каждый четвертый продавец и главный бухгалтер, по 19% экономистов и медицинских сестер. Садоводством или разведением цветов и комнатных растений увлекаются 16% бухгалтеров, 12% кадровиков, 8% медсестер.

Рыбалка и/или охота вошли в топ-3 наиболее популярных хобби у представителей тех профессий, где большинство составляют мужчины, например, у водителей (18%), логистов (13%), квалифицированных рабочих (10%) и инженеров (9%).
 

Больше всего тех, кто увлечен спортом, — среди юристов (23%), менеджеров по продажам (22%), врачей (20%), эйчаров и водителей (по 17%).

Проводить свободное время за чтением предпочитает каждый шестой главбух (17%), 14% дизайнеров, 12% учителей, по 11% пиарщиков и экономистов.

Игру на музыкальных инструментах, вокал, прослушивание музыки чаще всех называли своим хобби PR-менеджеры (17%), продавцы (12%) и врачи (10%).

Рисование — любимое увлечение каждого четвертого главного бухгалтера, 8% маркетологов, 7% учителей и юристов.



Время проведения: 9 апреля — 15 мая 2024 года

Теги: Опрос

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