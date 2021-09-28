Спикер Госдумы Володин рассказал, какие нововведения ждут россиян в октябре

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В России в октябре вступят в силу несколько новых законов. Об этом рассказал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Бесплатная вакцинация

Особое внимание он обратил на закон, который позволит россиянам бесплатно делать прививки, включенные в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных клиниках.

По словам Володина, эта норма даст всем желающим возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.

Зарплаты военнослужащих

С 1 октября оклады контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы повысят на 3,7 процента.

Общедоступность телевидения

Россияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Это нововведение также вступит в силу с 1 октября.

Выплаты на детей

С октября выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту "Мир".

Это касается семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи при этом не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Данные сотовых операторов

Операторы по требованию Роскомнадзора будут обязаны передавать данные об абонентах, а именно о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Речь идет об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.

Госрегистрация недвижимости

С 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса.

Для заявления на бумаге срок регистрации составит пять рабочих дней, в цифровом формате — три дня, при подаче через МФЦ — семь.

Фото: pixabay