Специальные браслеты для людей, страдающих деменцией, а также для маленьких детей, могут появиться в России 

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Специальные браслеты с технологией NFC и QR-кодом для идентификации личности людей, страдающих проблемами с памятью, которые не могут сообщить информацию о себе, а также для маленьких детей, могут появиться в России, рассказал руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, передает РИА Новости.

По данным МВД, которые приводит Леонов, ежегодно в России в среднем пропадают 180 тысяч человек. В группе риска дети, пожилые люди, страдающие деменцией или иными нарушениями. Как ранее сообщала информационный координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Мария Роща, около 900 пропавших людей в прошлом году не могли сообщить информацию о себе и попадали в категорию "неизвестных" пропавших: были без сознания, страдали потерей памяти или деменцией.

"Мы сделаем так, что вы сможете взять безопасность с собой и поделиться ей со своими близкими. Островок безопасности будет всегда с теми, кому он необходим, на запястье руки… мы предлагаем системное решение этой проблемы – специальный браслет с технологией NFC и QR-кодом. Назначение браслета - это хранение данных о владельце и контактов его близких", - сказал Леонов в ходе круглого стола в Общественной палате.

Браслет поможет найти родственников у потерявшегося человека, который страдает проблемами с памятью, и предоставить необходимую информацию о фамилии и имени человека, а также контактов для первой связи. Кроме того, по словам Леонова, родные сами смогут запрограммировать браслеты и внести все информацию о заболеваниях, а также лекарствах, которые человеку необходимо принимать.

Помимо пожилых людей браслеты могут быть предоставлены также маленьким детям, уточнил Леонов.

"Родители очень волнуются за маленьких детей. И у нас порядка 10% тех, кто поступает – это дети разные. Бывает и 3 года дети, и два года, и даже 14 лет есть заблудившиеся дети", - заключил Леонов.

Уточняется, что для детей и пожилых людей, которые живут в семьях, браслеты могут закупаться их родными, а одиноким пенсионерам устройства могут предоставлять органы социальной защиты. Разработка браслетов уже началась, и, по словам заместителя руководителя проектного департамента исполкома ОНФ Альберта Зульхарнеева, пилотная часть пройдет в Москве, а после будет распространяться в другие регионы.

Фото из открытых источников