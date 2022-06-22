Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Успенский принял участие на сессии «Экспорт технологического суверенитета: доверенность и устойчивость в современных условиях» ПМЭФ.
Научно-технологическое сотрудничество на международном уровне
Ключевые задачи - правовая помощь, просвещение, содействие активным жителям, повышение эффективности управления МКД.
«Мой Дом»:  в Самаре проходят обучающие семинары для председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК
В Самаре за сутки заболели 12 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В турнире приняли участие свыше 30 спортсменов из Тольятти, Самары и Санкт-Петербурга.
В Тольятти в ледовом Дворце спорта «Лада-Арена» состоялось первенство России по мини-гольфу
Также обсуждали, как повысить уровень удовлетворенности граждан в ПОС, если человеку реально удалось помочь.
Специалисты ЦУР Самарской области рассказали коллегам, как отвечать на трудные вопросы жителей в соцсетях
Под звуки метронома связисты почтили минутой молчания советских граждан павших в боях за Родину.
Связисты ЦВО в Самаре присоединились к акции «Свеча памяти» 
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".
В Самарской области задержаны мужчины, применивших травматическое оружие в общественном месте
Этот отчёт подводит первые итоги концессионного соглашения.
«РКС-Самара» презентовали годовой отчёт представителям органов власти, общественности и депутатам
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты ЦУР Самарской области рассказали коллегам, как отвечать на трудные вопросы жителей в соцсетях

22 июня 2022 14:46
73
Также обсуждали, как повысить уровень удовлетворенности граждан в ПОС, если человеку реально удалось помочь.

В июне 2022 года ЦУР Самарской области организовал серию обучающих семинаров для специалистов министерств и муниципалитетов по работе с обратной связью. 150 сотрудников, отвечающих на сообщения граждан в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», познакомились с современными трендами по развитию официальных аккаунтов и рекомендациями ЦУР.

Также обсуждали, как повысить уровень удовлетворенности граждан в ПОС, если человеку реально удалось помочь. Главный секрет успеха - не играть в «чиновничий футбол». ЦУР рекомендовал специалистам, в первую очередь, ставить себя на место заявителя, не лениться связываться с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, активно использовать ТОП жалоб для выявления системных проблем территорий, будь то качество водоснабжения или сбои в работе общественного транспорта.

Важно отметить, летом этого года главы всех муниципалитетов Самарской области начали вести свои личные страницы ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм. Если учесть высокую активность жителей нашего региона в интернете (только с начала 2022 года органы власти Самарской области взяли в работу 63 тысячи сообщений в соцсетях), данная форма взаимодействия будет очень востребована.

На личных страницах главы не только рассказывают о своей ежедневной работе, но и отвечают на вопросы жителей в прямом эфире, делают стримы с места событий. Передовики в применении новых трендов - глава Тольятти Николай Ренц (https://vk.com/renc_nikolay) и глава Чапаевска Александр Кузнецов (https://vk.com/al_vkuznetsov). Новые форматы общения с жителями активно используют, в основном, главы крупных муниципалитетов. ЦУР работает над тем, чтобы распространить эту практику и на сельские территории.

 

Фото:   pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
136
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
155
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в России. 
21 июня 2022  21:16
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин  
402
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
428
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
520
Весь список