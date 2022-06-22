Специалисты ЦУР Самарской области рассказали коллегам, как отвечать на трудные вопросы жителей в соцсетях

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В июне 2022 года ЦУР Самарской области организовал серию обучающих семинаров для специалистов министерств и муниципалитетов по работе с обратной связью. 150 сотрудников, отвечающих на сообщения граждан в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», познакомились с современными трендами по развитию официальных аккаунтов и рекомендациями ЦУР.

Также обсуждали, как повысить уровень удовлетворенности граждан в ПОС, если человеку реально удалось помочь. Главный секрет успеха - не играть в «чиновничий футбол». ЦУР рекомендовал специалистам, в первую очередь, ставить себя на место заявителя, не лениться связываться с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, активно использовать ТОП жалоб для выявления системных проблем территорий, будь то качество водоснабжения или сбои в работе общественного транспорта.

Важно отметить, летом этого года главы всех муниципалитетов Самарской области начали вести свои личные страницы ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм. Если учесть высокую активность жителей нашего региона в интернете (только с начала 2022 года органы власти Самарской области взяли в работу 63 тысячи сообщений в соцсетях), данная форма взаимодействия будет очень востребована.

На личных страницах главы не только рассказывают о своей ежедневной работе, но и отвечают на вопросы жителей в прямом эфире, делают стримы с места событий. Передовики в применении новых трендов - глава Тольятти Николай Ренц (https://vk.com/renc_nikolay) и глава Чапаевска Александр Кузнецов (https://vk.com/al_vkuznetsov). Новые форматы общения с жителями активно используют, в основном, главы крупных муниципалитетов. ЦУР работает над тем, чтобы распространить эту практику и на сельские территории.

Фото: pxhere