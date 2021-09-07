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Специалисты по информационной безопасности со все России и из-за рубежа сразятся на финале VolgaCTF2021 в Самаре

7 сентября 2021 13:18
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Специалисты по информационной безопасности со все России и из-за рубежа сразятся на финале VolgaCTF2021 в Самаре

14 и 15 сентября в рамках мероприятия будет проходить двухдневная конференция. Перед участниками соревнований и слушателями выступят независимые эксперты, сотрудники крупнейших компаний в сфере информационной безопасности России и зарубежья.

В день открытия конференции финалисты и гостевые команды VolgaCTF примут участие в киберучениях на Национальном Киберполигоне.

Участников и гостей VolgaCTF по видеоконференцсвязи поприветствует директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

CTF – международный формат соревнований для специалистов в области информационной безопасности. В финале VolgaCTF команды должны будут защищать свои сервисы и атаковать сервисы противников. Всего в Самаре сразятся 16 команд в основном зачете и 6 гостевых.

Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятие будет проходить в комбинированном формате: российские команды приедут очно, а зарубежные смогут подключиться удаленно. Исключение – команда из Индии, они также будут присутствовать на площадке. В числе удаленных участников представители Дании, Вьетнама, Южной Кореи, Голландии, Беларуси.

    Лекции – открытые и бесплатные для участия студентов. Их расписание можно изучить на сайте volgactf.ru. Требуется предварительная запись в случае очного участия. Так же на сайте можно будет посмотреть трансляцию выступлений на двух языках.

Теги: информационные технологии кибербезопасность

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