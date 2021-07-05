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Специалист по интернет-коммуникациям Никита Сазонов: «Рекомендательные сервисы нужно регулировать, но не жесткими запретами и нормами»

5 июля 2021 16:22
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Депутаты считают, у пользователей должен быть выбор – смотреть весь контент или отфильтрованный алгоритмами.

В комитете Госдумы по информационной политике поддержали предложение московского отделения Ассоциации юристов России отрегулировать работу рекомендательных сервисов.

Это программы, которые пытаются предсказать, какие объекты (фильмы, музыка, книги, новости, веб-сайты) будут интересны пользователю, имея определенную информацию о его профиле. Таким образом сервисы формируют ленту в соцсетях и предлагают рекламу на сайтах. И человек чаще покупает и использует не то, что совпадает с его интересами или действительно ему нужно, а то, что ему навязали, вынудили купить или использовать.

Рекомендательные системы ограничивают информационное поле пользователя. Из всего массива контента он видит только то, что может ему понравиться. Из-за этого пользователь не видит альтернативы. Это, по мнению экспертов, может привести к поляризации общественного мнения, сокращению информированности общества, повышается риск социальных конфликтов.

Депутаты считают, у пользователей должен быть выбор – смотреть весь контент или отфильтрованный алгоритмами. Люди должны иметь возможность отключить рекомендательные алгоритмы, сохраняя при этом доступность самого сервиса. При этом каждый пользователь должен понимать механизм работы этих сервисов. А сейчас они непонятны и непрозрачны. И это дает возможность для манипулирования их мнением в интересах ИТ-компаний. Чтобы снизить риски манипуляций, предлагается контролировать алгоритмы сервисов. В целом, это сделает российский сегмент интернета более прозрачным и понятным для граждан.

«Если это не регулировать, то на мой взгляд рекомендательные сервисы станут частью большой пропаганды, что увеличит расходы населения, но не принесет жителям никакой действительной пользы, - отмечает победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», региональный представитель Союза Пиарщиков России в Самаре и Ульяновске, таргетолог Никита Сазонов. - Поэтому, я считаю, что их нужно регулировать. Но не жесткими запретами и нормами, как мы привыкли, а к примеру унифицированным стандартом, предъявляемым к алгоритму рекомендации. Указав в стандарте, что он должен ориентироваться на фактические интересы и потребности пользователей, не показывая им что-то сверх их интересов. Таким образом мы сохраним возможность использования сервисов как маркетингового инструмента, оставим сервисам возможность зарабатывать, а бизнесу развиваться, но при этом без ущерба для пользователей».

 

Теги: должен быть выбор нужно регулировать рекомендательные сервисы

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