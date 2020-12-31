Специалист дала рекомендации работающим в новогодние праздники

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Людям, работающим в новогодние праздники, чтобы не утратить мотивацию, важно сохранять психологический настрой и помнить о своей миссии. Такие рекомендации дала генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова в беседе с RT 31 декабря.

По ее словам, ключевым моментом является формирование правильного отношения к факту своей работы в праздники.

«Если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, он работает потому, что его работа помогает другим людям ощутить праздник. Чтобы поддержать себя морально, нужно понять, почему человек это делает… понимание своей (может, это прозвучит высокопарно) миссии — для чего человек это делает», — объяснила специалист.

Старикова добавила, что для повышения работоспособности «можно себя побаловать какими-то мелочами», например украсить рабочее место, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана