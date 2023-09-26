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«Спасибо интернету – 2023»: принимаются заявки на конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности 

26 сентября 2023 14:19
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Стать участниками могут пенсионеры и граждане 50+, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие спецкурсы.

23 октября 2023 года в 15:00 заканчивается прием конкурсных работ для участия в IX Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету - 2023».

Стать участниками конкурса могут пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать историю по теме одной из номинаций. Автор-участник также должен подобрать и предоставить две фотографии: первая – портретная, вторая - фотография автора работы за компьютером или с планшетом/смартфоном.

Как разместить работу?

Зайдите на сайт: azbukainterneta.ru.

Перейдите по ссылке в раздел «Всероссийский конкурс “Спасибо интернету — 2023”».

Заполните анкету-заявку.

Напишите текст истории, подготовьте две фотографии.

Прикрепите все три файла к заявке (текст работы и две фотографии).

При заполнении заявки необходимо указать личный действующий адрес электронной почты. Именно адрес вашей электронной почты будет являться логином для входа в личный кабинет на сайте azbukainterneta.ru, где вы сможете найти сертификат участника конкурса после того, как работа будет проверена и допущена к участию в конкурсе модератором.

Номинации конкурса:

«Портал gosuslugi.ru — мой опыт»

В номинацию принимаются истории о том, как, научившись пользоваться интернетом, участник конкура с помощью государственного или муниципального портала госуслуг, социальных сервисов различных ведомств смог проще и быстрее решить свой вопрос, например:

попал на прием к врачу вовремя и без очереди;

не выходя из дома, записал внука в детский сад, кружок, секцию;

решил вопрос по оформлению недвижимости;

получил статус самозанятого;

быстро оформил социальные выплаты;

смог перевести пенсию на пластиковую карту и т.п.

«Мои интернет-достижения»

В номинацию принимаются истории о малых и больших личных достижениях. Например, как, научившись пользоваться интернетом, участник конкурса смог:

найти с помощью социальных сетей старых друзей и восстановить связи с родственниками;

найти новое хобби и новых друзей;

устроить сюрприз для родных или близких, заказав через интернет доставку подарка;

пройти обучение онлайн или найти нужные курсы;

купить лекарство дешевле и недалеко от дома;

посмотреть отзывы о спортивной школе для внука и принять решение отдавать или не отдавать туда ребенка.

«Моя общественная интернет-инициатива»

В номинацию включаются работы с историями участников конкурса о том, как с помощью интернета получилось реализовать проекты, полезные для жителей страны и родного края, направленные на популяризацию истории и культуры нашей страны:

краеведческие инициативы – создание музеев, возрождение традиционных ремесел и т.п.;

волонтерские акции помощи пенсионерам, инвалидам, детям -сиротам, малообеспеченным семьям;

интернет-проекты по обустройству и наведению порядка во дворе, в районе, в своем городе или регионе.

«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»

В номинацию принимаются работы, рассказывающие о том, как, благодаря умению пользоваться компьютером и интернетом, человеку удалось найти новое занятие или дополнительную работу, организовать собственное дело, стать самозанятым.

«Я — интернет-звезда»

В номинацию принимаются работы от авторов, которые активно ведут личные аккаунты в соцсетях, блоги по различным темам, собственные каналы, имеют большое количество подписчиков. Автор может поделиться своим опытом и советами с начинающими, как начинал работу в сети, как продвигал свою страничку, какие есть планы на будущее, как ему нравится быть интернет-звездой.

По усмотрению организаторов могут быть открыты специальные номинации, в том числе — «Самый активный регион». Победители в этой номинации определяются простым подсчетом количества присланных работ от региона.

Специальная номинация «Спасибо моему учителю!»

В номинацию принимаются рассказы о преподавателях, которые помогли участнику Конкурса освоить интернет-грамоту на курсах, а также о тех людях*, благодаря которым конкурсанту удалось разобраться в сложных вопросах, связанных с работой на компьютере и в интернете. Кроме добрых слов благодарности работа должна содержать рассказ о трудностях, которые удалось успешно преодолеть, о количестве «учеников», которым помог данный преподаватель или об особенной методике преподавания, о нестандартном подходе к обучению, и, конечно, об успехах «учеников».
Комиссия обязательно оценит количество вопросов, которые конкурсант теперь умеет решать онлайн. Работа пишется в свободной форме в соответствии с требованиями конкурса.
 

По правилам конкурса от одного гражданина принимается только одна работа в одну из представленных в Положении о конкурсе номинаций.

Каждый участник конкурса получает электронный сертификат, который можно скачать в личном кабинете на сайте azbukainterneta.ru.

Этапы проведения конкурса:

1 этап: до 15:00 по московскому времени 23 октября 2023 года — прием заявок и регистрация конкурсных работ;

2 этап: с 23 октября по 5 ноября 2023 года — рассмотрение работ конкурсной комиссией и подведение итогов;

3 этап: не позднее 25 декабря 2023 года — торжественное объявление итогов конкурса и награждение победителей. Точная дата будет объявлена на странице конкурса дополнительно.

Для определения победителей организаторы Конкурса создают конкурсную комиссию, в состав которой входят представители организаторов, исполнительных органов власти, общественных организаций. Информацию о составе конкурсной комиссии можно увидеть на сайте «Азбука интернета».

Конкурсная комиссия определяет по три призера в каждой номинации. На заседании конкурсной комиссии коллегиально обсуждаются работы каждого участника в каждой номинации.

Победители и призеры получат ценные подарки.

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2023» проводит и организует ПАО «Ростелеком» при поддержке и участии Социального фонда России, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Российской ассоциации электронных коммуникаций, АНО «Цифровая экономика».

Конкурс проводится на сайте: azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). Здесь принимаются заявки на участие, размещаются работы, а также информация о ходе и результатах конкурса.

 

Фото:   ru.freepik.com

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