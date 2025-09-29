«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции

119

Молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции «Спасибо, что #МыВместе», приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

Ребята выстроились перед зданием ведомства, изобразив число 89, символизирующее количество регионов России вместе с вернувшимися в ее состав новыми территориями, показав сплоченность народа.

«Этот день напоминает нам о важности единства и солидарности, - подчеркнула заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Суздальцева. - Выбор, сделанный жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей три года назад, ознаменовал начало новой исторической эпохи. Акция #Россия89 — это возможность выразить благодарность всем, поддерживающим нашу Родину и жителей Новороссии. Мы хотим показать, что вместе мы сильнее, и каждый из нас играет важную роль в создании будущего», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области