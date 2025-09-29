Я нашел ошибку
Главные новости:
В парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны. 
В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса
Компания, основанная в 2016 году, специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе. 
«АТС Авто» - резидент «Жигулёвской долины» успешно развивает выпуск экотранспорта
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций. 
Тольяттинец, надеясь подзаработать, отдал мошенникам 1 400 000 рублей
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов.
В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»
Определят победителя Всероссийского конкурса.
В Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Второй старт»
Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты.
Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел собственной разработки
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ.
«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции
Несмотря на похолодание, гастрономический праздник прошел с размахом, а точка посткроссинга привлекла сотни посетителей.
С площадки гастрофестиваля «Самара со вкусом» его гости отправили 250 открыток
«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции

29 сентября 2025 15:00
119
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ.

Молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции «Спасибо, что #МыВместе», приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

Ребята выстроились перед зданием ведомства, изобразив число 89, символизирующее количество регионов России вместе с вернувшимися в ее состав новыми территориями, показав сплоченность народа.

«Этот день напоминает нам о важности единства и солидарности, - подчеркнула заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Суздальцева. - Выбор, сделанный жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей три года назад, ознаменовал начало новой исторической эпохи. Акция #Россия89 — это возможность выразить благодарность всем, поддерживающим нашу Родину и жителей Новороссии. Мы хотим показать, что вместе мы сильнее, и каждый из нас играет важную роль в создании будущего», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

