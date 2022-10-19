Спасательная служба региона напоминает правила безопасного плавания на маломерном судне в осенний период

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С наступлением осеннего периода эксплуатация маломерных судов становится более сложной и требует от судоводителя повышенного внимания при подготовке к рейсу и управлению судном. Низкие температуры воздуха, порывистый ветер, туман и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном. Причина аварийных ситуаций с маломерными судами неизменна: ухудшение погодных условий, высокая волна и отказ двигателя.

Спасательная служба Самарской области напоминает правила безопасного плавания:

Отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;

Обратите внимание на силу и направление ветра — от силы и направления ветра зависит высота волны, причем на разных участках реки она может быть разной;

Проверьте исправность корпуса и мотора лодки

Проверьте запасы топлива;

Положите в лодку фонарик и компас — фонариком можно подавать сигналы бедствия, а компас в тумане укажет дорогу;

Проверьте наличие спасательных жилетов, якоря и якорного каната (длина якорного каната должна быть не менее пяти глубин в районах предстоящего плавания судна);

Ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища и расстановкой навигационных знаков плавучей и береговой обстановки;

В осенний период, судоводителю нужно помнить, что корпус судна при отрицательных температурах обмерзает и становится скользким. Следует проявлять особое внимание при посадке-высадке с борта маломерного судна;

Перед выходом в плавание судно необходимо укомплектовать спасательным инвентарем.

Туманы создают на воде ограниченную видимость. Судоводителю следует помнить, что в условиях ограниченной видимости маломерные суда должны двигаться с включенными бортовыми огнями, для предотвращения столкновения с другими судами. Выход на судовой ход в условиях ограниченной видимости запрещается;

Стоянка маломерного судна запрещена на судовом ходу, вблизи знаков навигационного оборудования, под мостами, на подходах к пассажирским и грузовым причалам.

Соблюдая эти не сложные условия, Вы сможете избежать многих неприятностей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО