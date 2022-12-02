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Спасатели предупреждают об опасностях тонкого льда

2 декабря 2022 14:24
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Осенний лед непрочен, он замерзает неравномерно и не способен выдержать веса человека.

С наступлением холодов реки, озера, водоемы покрываются тонким льдом, который представляет наибольшую опасность. Осенний лед непрочен, он замерзает неравномерно и не способен выдержать веса человека. Каждый год многие люди, особенно дети, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на него, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАДЕЖНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА?

Темный прозрачный лед, который образовался от замерзания самого верхнего слоя воды, самый на­дежный, крепкий. Ноздреватый лед, спаянный из смерзшего снега, менее надежен. Он отличается серым или беловатым цветовым оттенком. Необходима особая осторожность на льду, припо­рошенном снегом. Если лед под вами трескается и оседает, необходи­мо немедленно остановиться и осторожным, скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться по пройден­ному пути. Затопленные камыши, кусты и другие надводные растения препятствуют образованию льда. Лед на этих местах всегда тоньше. В местах, где бьют подземные ключи, сбрасывается отработанная вода, лед ненадежен. При оттепели лед становится хрупким. Спускать­ся на лед в незнакомых местах, особенно с обрыва, опасно, т. к. лед может оказаться тонким. Практикой установлено, что толщина прочного льда должна быть: для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 30 см, для автотранспорта — 40 см.

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ПОЛЫНЬИ

Как правило, провалившийся человек никогда сразу не погружается в воду с головой, так как сухая одежда и обувь создают некоторую плавучесть. Под человеком просто исчезает точка опоры и он начинает погружаться в воду. Попав в воду, не теряйте самообладание, освободитесь от лишнего груза. Подплывите к кромке льда с той стороны, откуда пришли, обломайте тонкий лед локтями (берегите кисти рук). Постарайтесь принять горизонтальное положение, лежа в воде на животе, и далее, хватаясь руками за лед, пытайтесь закинуть ногу на край полыньи. Затем старайтесь вползти на льдину. Оказавшись на льду, откатывайтесь от полыньи, как можно дальше и только потом осторожно и медленно вставайте на ноги.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ НА ЛЬДУ

Если вы стали свидетелем, как человек провалился под лед, то при оказании помощи руководствуйтесь следующими рекомендациями: — Приближаться к полынье нужно очень осторожно; — Не подходите стоя, а осторожно подползайте на животе, широко при этом, расставляя руки и ноги, иначе тоже рискуете провалиться под лед; — За 3-4 метра протянуть провалившемуся веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство; — Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете составить ему компанию. — Если нет никаких приспособлений для оказании помощи, то два- три человека ложатся на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, продвигаются к пострадавшему, что бы помочь ему выбраться на лед.

СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ НА ЛЬДУ, ВЫ ИЗБЕЖИТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

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