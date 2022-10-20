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Создать свой кукольный театр и увеличить доход самарцу помог социальный контракт

20 октября 2022 13:18
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Создать свой кукольный театр и увеличить доход самарцу помог социальный контракт

Помощь семьям с детьми – одно из приоритетных направлений государственной политики. Людям в сложной жизненной ситуации с невысоким доходом может помочь социальный контракт -  мера поддержки государства. Это не просто выплата, а план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержка на каждом этапе. 


В Самарской области Губернатор Дмитрий Азаров этому направлению уделяет особое внимание. По его инициативе были расширены направления использования социального контракта. Из года в год эта мера соцподдержки становится все более популярной – в 2020 году были заключены 1 393 контракта, за 2021 год – почти 8 000, а с начала текущего года уже более 6 000 жителей региона смогли увеличить свой доход с помощью соцконтракта.
Сейчас соцконтракт можно оформить на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, а также на мероприятия, способствующие преодолению трудной жизненной ситуации. Причем на два из этих направлений выплаты в этом году увеличены по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства - до 200 тысяч рублей.
Самарец Руслан Кулагин воспользовался соцконтрактом в сентябре 2022 года, получив уже увеличенную выплату - на развитие своего кукольного театра. Приобрел компьютер, монитор, ноутбук, студийные мониторы, швейную машину, МФУ для своей деятельности. По образованию он логист, а по призванию – человек искусства. В юношестве он познакомился и начал работать с одним из самарских режиссеров в качестве помощника режиссера в театре. Они вместе ставили театральные представления, создавали кукол и фонограммы, посещали различные фестивали. Самостоятельно же Руслан начал заниматься данной деятельностью с 2007 года. Приобретенная по соцконтракту техника нужна для создания и записи фонограмм спектаклей, монтажа клипов, ведения отчетности. Сейчас театральная студия-мастерская - на дому, Руслан также осуществляет выездные представления со своим оборудованием. Ставит спектакли сам: пишет сценарии, отрисовывает персонажей и декорации, изготавливает кукол из дерева, шьет им костюмы, пишет музыку, создает световые партитуры. В арсенале оборудования уже есть разборная сцена, акустическая система, световой пульт, микшерный пульт, дым-машина, машина мыльных пузырей, станки для изготовления кукол.
«Я сам отец и вижу, как положительно влияет на детей театр, вижу отклик в своем ребенке и других детках, пришедших ко мне на спектакль, и мне это нравится. Каждая из моих кукол – целый артист со своим костюмом. Все мы делаем сами, что-то вручную шьется, что-то на швейных машинках. Для этого нужна швейная машина - многофункциональная. Соцконтракт мне тут и помог. Это замечательная мера, всем советую обратиться. Государство помогает. Моя сверхзадача – воспитание в детях русской духовности, привитие русских национальных ценностей, формирование русской ментальности через лучшие образцы культуры. При этом, играя классику, я использую дым-машины, снег-машины, высококачественные фонограммы и другие современные спецэффекты. Это позволяет завоевать внимание детской аудитории и удерживать интерес", -  рассказывает Руслан Кулагин.

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