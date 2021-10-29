Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно

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В настоящее время у жителей Самарской области имеется возможность создать, подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и распечатать QR-код, подтверждающий информацию о наличии сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-19, дистанционно, без посещения государственных учреждений, в том числе МФЦ.

Памятки, как зарегистрироваться на Госуслугах и подтвердить свою учетную запись, а также как распечатать сертификаты, QR-коды и результаты тестов на коронавирус через портал www.gosuslugi.ru, размещены на сайте Правительства Самарской области по ссылке.

Во избежание образования очередей, скопления граждан и несоблюдения социальной дистанции, что создает риски распространения новой коронавирусной инфекции в МФЦ, рекомендуем воспользоваться электронным способом регистрации.