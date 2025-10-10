Современная городская среда глазами профессионалов: II международная выставка UtiliCon 2025

161

В «Крокус Экспо» с 11 по 14 ноября 2025 года пройдет II Международная выставка жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliCon 2025. Мероприятие станет важнейшей составляющей крупного международного проекта «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения для современных городов», проводимого при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Эта крупнейшая профессиональная площадка соберёт лидеров строительной отрасли, управляющих жилищным фондом, представителей муниципалитетов и ведущих поставщиков оборудования и технологий. В течение четырёх насыщенных дней посетители ознакомятся с современными разработками и успешными примерами реформирования городской среды, направленными на повышение комфорта и безопасности жизнедеятельности горожан.

Цель выставки – сформировать единую площадку для общения профессионалов, содействия эффективному сотрудничеству бизнеса и государства, поиску оптимальных решений проблем в области ЖКХ и градостроительства.

Выставка демонстрирует растущую востребованность профессиональных площадок для активного обсуждения актуальной проблематики. Под эгидой форума станут возможными не только презентации продуктов и услуг, но и содержательные дискуссии по актуальным вопросам и успешным реализациям цифровых технологий в строительстве и городском хозяйстве.

Особое внимание уделяется широкому обсуждению влияния информационно-коммуникационных технологий на модернизацию ЖКХ и строительного комплекса. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик подчеркнул важную роль цифровизации в повышении производительности труда и снижении издержек: «Современная эпоха требует от нас перехода на следующий уровень, используя огромные возможности информационных технологий. Государственная стратегия цифровой трансформации, утверждённая до 2030 года, задаёт вектор нашего движения вперёд. Масштабная цель – полный переход на отечественный программный продукт не только в части программного обеспечения, но и в части оборудования, способствующих увеличению качества, надёжности и скорости возведения и управления жильём. Такая политика выведет отрасль на высокую степень цифровой зрелости, гарантируя выполнение поставленных национальных задач. Итогом всех предпринятых мер станет кардинальное улучшение условий жизни граждан нашей страны».

UtiliCon 2025 продемонстрирует широкий спектр инновационных подходов и достижений:

Автоматизированные инженерные сети и умные дома

Современные строительные материалы и энергосберегающие технологии

Мониторинг состояния жилой инфраструктуры и эффективное управление объектами

Интерактивные транспортные и логистические системы

Использование телематики и Интернета вещей в системах жизнеобеспечения

Совершенствование методов проектирования и реконструкции городской среды

Организаторы подчёркивают необходимость привлечения широкого спектра заинтересованных сторон, включая органы исполнительной власти регионов, застройщиков, девелоперов, управляющие компании, научные институты и учебные заведения. Такие площадки способствуют выработке единого подхода к формированию комфортной и доступной городской среды.

Выставка предлагает участникам ценные практические знания и эффективные механизмы совместной работы над решением актуальных задач развития российских городов. Благодаря такому формату гости и экспоненты получат уникальную возможность установить профессиональные связи, изучить передовые практики и развить новые идеи для повышения конкурентоспособности своей деятельности.

UtiliCon 2025 призвана способствовать достижению стратегических целей национальной политики, направленных на повышение качества жизни россиян, стимулирование инвестиций в инфраструктуру и продвижение современных экологичных и энергоэффективных решений.

Выставка станет важной вехой в продолжении диалога между государством и профессиональным сообществом, укрепляя позиции России как мирового лидера в разработке инновационных решений для устойчивого развития городов XXI века.