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Совфед одобрил уголовную ответственность за продажу вейпов детям

20 декабря 2024 13:05
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Совфед одобрил уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в УК РФ, согласно которым за неоднократную продажу табака и вейпов детям будет для нарушителя последует уголовная ответственность.

Сначала лицо подвергнут штрафу в порядке административного законодательства, а вот если он допустит такое нарушение вновь, тогда уже будет отвечать по уголовной статье. Сообщается, что за повторную продажу правонарушителя ожидают несколько видов наказания: штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, или исправительные работы до одного года.

Сенаторы подчеркнули, что дети все чаще используют вейпы или электронные сигареты, что сказывается на их здоровье. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней и других опасных заболеваний. Решение было принято единогласно всеми присутствующими на голосовании.

Госдума недавно также рассмотрела и одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов для юрлиц, которые допустили продажу никотиносодержащей или табачной продукции детям, – их предложили повысить до 2 миллионов рублей, пишет Смотрим.

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