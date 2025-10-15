Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.
Главой Жигулевска стал Алексей Иванов
Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.
Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 
Для ремонта линии холодного водоснабжения.
Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
Советы диетолога по питанию во время болезни
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Федорищев уточнил, что основанием для такого решения стало не единственное нарушение чиновника, а целая цепочка халатных действий.
Вячеслав Федорищев извинился за эмоциональное увольнение главы Кинельского района
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Советы диетолога по питанию во время болезни

15 октября 2025 19:14
86
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, как стоит питаться во время болезни, чтобы ускорить выздоровление, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней. Если признаки простуды уже проявились, полностью избежать болезни не получится, но можно значительно сократить ее продолжительность.

Схема питания, зависит от наличия температуры.

Если она повышается, это свидетельствует о воспалительном процессе и разрушении клеток. В такой ситуации, по словам специалиста, важно дать организму энергию для восстановления — увеличить количество белка, убрать углеводы и обеспечить достаточное потребление воды.

Если температуры нет, но наблюдаются слабость, ломота и першение в горле, это говорит о вирусной активности. В этом случае рекомендуется, наоборот, временно исключить белок, добавить углеводы и сохранить высокий уровень потребления жидкости примерно на один-два вечера.

Такой подход, основанный на понимании процессов в организме, помогает быстрее восстановиться и не дать болезни развиться.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях.
15 октября 2025, 14:55
67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях. Здравоохранение
227
Как правильно мыть руки.
15 октября 2025, 14:50
15 октября — Всемирный день чистых рук
Как правильно мыть руки. Здравоохранение
225
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.
15 октября 2025, 14:43
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов
Три 12-канальных аппарата и пять портативных. Здравоохранение
219
В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
269
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
540
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
605
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
548
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
428
Весь список