Советы диетолога по питанию во время болезни

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, как стоит питаться во время болезни, чтобы ускорить выздоровление, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней. Если признаки простуды уже проявились, полностью избежать болезни не получится, но можно значительно сократить ее продолжительность.

Схема питания, зависит от наличия температуры.

Если она повышается, это свидетельствует о воспалительном процессе и разрушении клеток. В такой ситуации, по словам специалиста, важно дать организму энергию для восстановления — увеличить количество белка, убрать углеводы и обеспечить достаточное потребление воды.

Если температуры нет, но наблюдаются слабость, ломота и першение в горле, это говорит о вирусной активности. В этом случае рекомендуется, наоборот, временно исключить белок, добавить углеводы и сохранить высокий уровень потребления жидкости примерно на один-два вечера.

Такой подход, основанный на понимании процессов в организме, помогает быстрее восстановиться и не дать болезни развиться.

Фото: pxhere.com