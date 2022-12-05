Советский журналист Борис Калягин умер на 85-м году жизни

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Советский журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни, прощание состоится в среду в 12:00, сообщил РИА Новости заместитель директора института медиа факультета креативных индустрий НИУ "Высшая школа экономики" Олег Дмитриев.

"Прощание состоится 7 декабря, в среду, в 12:00. Прощальный зал ЦКБ №1, Центральная клиническая больница. <…> После продолжительной болезни, на 85-м году жизни", - сказал Дмитриев.

Он добавил, что Борис Александрович Калягин – это тот человек, который рассказывал о жизни для всего Советского Союза, для людей из разных республик CCCР, и многие учились на его примере - кто-то благодаря Калягину стал журналистом, кто-то стал больше разбираться в международных отношениях, кто-то стал больше интересоваться международной тематикой, это и есть то, что рассказывало старое поколение советских журналистов, к которым принадлежал Калягин.

"Мне очень приятно, что в течение 18 лет Борис Александрович Калягин работал в Высшей школе экономики, как раз передавал свой академический опыт в плане того, как работать журналисту-международнику, как работать с большим пластом английских, американских газет. Вот всему этому он учил. Это действительно кладезь знаний, которого нам будет очень не хватать", - отметил Дмитриев.

"Борис Александрович Калягин для меня всегда был одним из символов советского телевидения, человеком абсолютно сакральным, открывающим окно в большой удивительный и далекий мир, и его глаза были нашими глазами, глазами всей большой страны. Потом, уже решив, что буду журналистом, я мечтал стать таким же, как он - уверенным, умным, интеллигентным, разбирающимся во всем, что происходит в мире и умеющим об этом рассказать. И кстати, спустя годы, мне посчастливилось лично узнать Бориса Александровича и даже немного поработать с ним в программе "Панорама" в 1992 году, куда я пришел начинающим корреспондентом. Он - часть истории нашего телевидения, создатель нашей школы международной журналистики, это очень большая потеря", - рассказал РИА Новости директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс.

Борис Калягин - советский журналист-международник, родился в Москве в 1938 году. С 2004 года преподавал в Высшей школе экономики. В 1974-1976 годах работал заместителем главного редактора программы "Время", в 1981-1988 годах работал заведующим бюро телевидения и радио в США, а в 1993-1996 был заместителем директора телеканала "Останкино".

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович