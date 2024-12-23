Совет ветеранов СВО Самары объединит жен героев и действующих бойцов

161

В преддверии новогодних каникул и.о. главы Самары Иван Носков провел встречу с семьями участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга. Все защитники награждены Орденами Мужества, один – Герой России.

Встреча прошла на площадке детской модельной библиотеки №14, где исполняющий полномочия главы города поздравил ребят и их мам с наступающим Новым годом и вручил сладкие подарки – от губернатора региона и Администрации Самары.

Общение гостей продолжилось за праздничным столом: «Очень рад, что удалось познакомиться с семьями наших защитников. Получил огромное удовольствие от общения! У этих женщин общее горе, но оно их не сломило. Держатся очень скромно и с большим достоинством, дети – воспитанные, умные, живые. Ну а какие еще жены и дети могут быть у героев России? Только такие – достойные памяти своих мужей и отцов», - отметил Иван Носков.

Участники встречи обсудили планы развития областного центра.

«Предложил при Совете ветеранов СВО объединить и жен героев, действующих бойцов, чтобы у них была возможность аккумулировать идеи. Будем их разрабатывать. Сейчас семьи обращаются ко мне через соцсети, приходят на личные приемы. Точечно все обращения отрабатываем, но нужна системная работа, взаимосвязь и поддержка наших – без преувеличения – героических женщин», - подчеркнул Иван Носков.

Совет ветеранов специальной военной операции Самары примет эту инициативу в разработку. Детали планируется обсудить на ближайшем заседании общественной организации.

Фото: пресс-служба Администрации Самары