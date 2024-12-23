Совет ветеранов СВО Самары объединит жен героев и действующих бойцов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение двух дней свои работы показали 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов.
В Самаре выбрали победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Главным экспертом пленарной сессии выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
Иван Ключников — самарский художник, выпускник Самарского института культуры.
«ЗИМ Галерея»: откроется выставка самарского художника Ивана Ключникова «Зодиак»
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.
САТОБ представил новую постановку балета «Щелкунчик»
Актеры Самарского художественного театра («Витражи») подарили детям яркую и красочную зимнюю сказку о добре и настоящей дружбе.
В Самаре маленьким зрителям с ОВЗ показали новогодний спектакль
Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор.
Врач назвала самый опасный подарок для детей на Новый год
В данный период маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей.
В губернии стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Зимние каникулы!»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.34
-1.08
EUR 106.54
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
В Самаре прозвучит древнерусское пение
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Совет ветеранов СВО Самары объединит жен героев и действующих бойцов

23 декабря 2024 14:36
161
Иван Носков провел встречу с семьями участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга.

В преддверии новогодних каникул и.о. главы Самары Иван Носков провел встречу с семьями участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга. Все защитники награждены Орденами Мужества, один – Герой России.  

Встреча прошла на площадке детской модельной библиотеки №14, где исполняющий полномочия главы города поздравил ребят и их мам с наступающим Новым годом и вручил сладкие подарки – от губернатора региона  и Администрации Самары.

Общение гостей продолжилось за праздничным столом: «Очень рад, что удалось познакомиться с семьями наших защитников. Получил огромное удовольствие от общения! У этих женщин общее горе, но оно их не сломило. Держатся очень скромно и с большим достоинством, дети – воспитанные, умные, живые. Ну а какие еще жены и дети могут быть у героев России? Только такие – достойные памяти своих мужей и отцов», - отметил Иван Носков. 

Участники встречи обсудили планы развития областного центра. 

«Предложил при Совете ветеранов СВО объединить и жен героев, действующих бойцов, чтобы у них была возможность аккумулировать идеи. Будем их разрабатывать. Сейчас семьи обращаются ко мне через соцсети, приходят на личные приемы. Точечно все обращения отрабатываем, но нужна системная работа, взаимосвязь и поддержка наших – без преувеличения – героических женщин», - подчеркнул Иван Носков. 

Совет ветеранов специальной военной операции Самары примет эту инициативу в разработку. Детали планируется обсудить на ближайшем заседании общественной организации.

 

Фото:   пресс-служба Администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Иван Ключников — самарский художник, выпускник Самарского института культуры.
23 декабря 2024, 16:06
«ЗИМ Галерея»: откроется выставка самарского художника Ивана Ключникова «Зодиак»
Иван Ключников — самарский художник, выпускник Самарского института культуры. Общество
17
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
23 декабря 2024, 15:56
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга». Здравоохранение
108
Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.
23 декабря 2024, 15:49
САТОБ представил новую постановку балета «Щелкунчик»
Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра. Культура
91
В центре внимания
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
23 декабря 2024  10:25
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
204
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
21 декабря 2024  12:25
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
912
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
765
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
2766
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
646
Весь список