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Совет ректоров вузов Самарской области подписал обращение в поддержку Президента

9 марта 2022 11:56
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Совет ректоров вузов Самарской области подписал обращение в поддержку Президента

Российский союз ректоров – одна из самых уважаемых организаций в стране – выступил с обращением в поддержку спецоперации на Украине. Среди подписавших открытое письмо - 134 руководителя ведущих отечественных вузов.

«На наших глазах происходят события, которые волнуют каждого гражданина России. Это решение России – завершить наконец восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз.

Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научно-образовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах.

Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение.

Важно не забывать и об основном нашем долге – вести непрерывный учебный процесс, воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине.

Университеты всегда были опорой государству. Наша приоритетная цель – служение России и развитие её интеллектуального потенциала. Сейчас как никогда мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, действенно сплотиться вокруг нашего Президента, своим примером укрепляя в молодёжи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира.

Вместе мы – великая сила!» - говорится в обращении на сайте Российского союза ректоров.

Обращение в поддержку спецоперации на Украине подписал и Совет ректоров вузов Самарской области.

«Все мы остро переживаем происходящие события, ощущаем тревогу и беспокойство в своих сердцах и душах. И это лишний раз говорит о том, что мы продолжаем оставаться людьми, для которых очень важны такие понятия, как честь, порядочность и человечность, - отметил председатель Совета ректоров Самарской области, президент СамГМУ Геннадий Котельников. - Сегодня наша главная задача, кроме обеспечения непрерывности учебного процесса, – быть надежной опорой для наших студентов, доходчиво и убедительно говорить с ними о самых важных вещах – патриотизме и любви к Родине. Современная ситуация требует укрепления взаимопонимания и взаимопомощи между преподавателями и студентами, и наш долг, долг представителей старшего поколения – своим примером вселять в молодежь оптимизм и веру в правильность политики нашего Президента, нашего государства».

По словам Геннадия Котельникова, преодолеть все трудности исторического времени, в котором мы все сейчас живем, можно только объединившись.

 

 

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