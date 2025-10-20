Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами
В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов
Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»
Совет отцов — молодежи: Константин Доладов провел для студентов урок семейных ценностей

20 октября 2025 19:41
149
Совет отцов — молодежи: Константин Доладов провел для студентов урок семейных ценностей
На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялось просветительское мероприятие «Академия Отцовства», приуроченное к празднованию Дня отца. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и собрало студентов ведущих колледжей Самарской области.

Ярослав, Михаил, Платон, Ян и Марк - так зовут пятерых детей Константина Доладова - председателя Совета отцов Самарской области, доцента СамГТУ, кандидата экономических наук, члена общественного совета партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области.

Вместе с женой Ольгой  они 25 лет вместе и в настоящее время воспитывают пятерых сыновей. Старшему уже 24 лет, а младшему - только 8. На встрече со студентами самарских ссузов  Константин рассказал о своей семье и приоткрыл некоторые тайны воспитания детей.

В современном мире как никогда важно говорить о роли отца не просто как о кормильце, но как о наставнике, поддержке и активном участнике воспитания детей, уверен Доладов.

«Популяризация ответственного отцовства — это шаг к формированию гармоничного, здорового и устойчивого общества, где отец — это наставник, поддержка и активный участник воспитательного процесса», — отметил он на первом занятии «Академии Отцовства».

Участие в лекции отцовской «Академии» приняли студенты самарских ссузов. Учащиеся медицинского колледжа им. Н. Ляпиной,   Самарского финансово-экономического колледжа, колледжа железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова узнали о проектах Совета отцов Самарской области и вспомнили о русских семейных традициях.

«Для подрастающего поколения подобные встречи имеют особую практическую пользу. Они не только знакомят молодежь с ценностями семейной жизни, но и помогают сформировать осознанный подход к будущему родительству, понимание взаимной ответственности и важности личного примера в семье», - уверены организаторы мероприятия.

Напомним, что проведение «Академии Отцовства» стало важным вкладом в поддержку института семьи и укрепление роли отца в воспитании детей, что является одной из ключевых задач для будущего страны, партпроекта «Крепкая семья» и одним из положений народной программы партии «Единая Россия».

Теги: Единая Россия

