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 Совет Европы продолжает призывать Минск ввести мораторий на смертную казнь

29 сентября 2021 20:42
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В качестве первого шага к ее отмене.

Совет Европы продолжает призывать Минск ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, заявили РИА Новости в пресс-службе организации, комментируя согласие президента Белоруссии Александра Лукашенко провести референдум об отмене смертной казни.

Ранее Лукашенко заявил, что большинство белорусов, по его мнению, выступает за смертную казнь, но согласился с предложениями о целесообразности в будущем поднять вопрос ее отмены на отдельном референдуме.

"Позиция Совета Европы в отношении смертной казни хорошо известна: смерть - это не справедливость, а смертная казнь не предотвращает преступление. В качестве первого шага к отмене смертной казни Совет Европы неоднократно призывал белорусские власти ввести мораторий на ее применение", - заявили агентству в пресс-службе организации, комментируя заявление белорусского лидера.

В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Во вторник в Минске прошло заседание конституционной комиссии с участием президента, на котором было запланировано рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. На встрече Лукашенко заявил, что дошлифовкой проекта обновленной конституции в сжатые сроки займутся эксперты-юристы. Одним из спорных вопросов, по которому конституционная комиссия не пришла к единому мнению и решила вынести на уровень президента, был вопрос о сохранении или отмены практики применения смертной казни в стране.

 

Фото:    AP Photo / Virginia Mayo / РИА Новости

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