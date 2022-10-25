СОУНБ станет площадкой географического и большого этнографического диктантов

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Осенью 2022 года Самарская областная универсальная научная библиотека по сложившейся традиции станет площадкой проведения международных просветительских акций «Географический диктант» и «Большой этнографический диктант».

Географический диктант

30 октября 2022 года в 12:00 в областной научной библиотеке (отдел искусств, пр. Ленина, 14а, 2 этаж) можно будет принять участие в масштабной Международной просветительской акции «Географический диктант». Мероприятие проводит Русское географическое общество (РГО) по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В. Путина ежегодно, начиная с 2015 года.

Основная цель акции – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России в обществе. Знание географии родной страны является неотъемлемой составляющей образованного человека. Сложно переоценить роль повышения интереса к России и распространения достоверной информации о территориальных, природных и экономических особенностях в стране и за рубежом.

Распорядок работы площадки:

11:00 – начало работы;

11:00–12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12:00–12:15 – инструктаж по заполнению бланков;

12:15–13:00 – написание Диктанта;

13:00–13:20 – сбор заполненных бланков и выдача Свидетельств участникам Диктанта, пришедшим на площадку;

13:20 – закрытие.

Публикация правильных ответов состоится 21 ноября 2022 г. на сайте Диктанта. Индивидуальные результаты своей работы можно будет увидеть, начиная с 30 ноября 2022 г. на сайте Диктанта.

Зарегистрироваться в качестве участника можно:

- по электронной почте reshetova@libsmr.ru; sio@libsmr.ru.

- связавшись с контактным лицом по взаимодействию с участниками Решетовой Ириной Юрьевной, по тел.: 335-66-35;

- лично явившись на площадку.

Вход свободный.

Фото: СОУНБ