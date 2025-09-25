СОУНБ проведет октябрьский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

163

В октябре этого года Самарская областная универсальная научная библиотека проводит новый цикл открытых просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда». Жителей города приглашают на лекции по педагогике, ораторскому мастерству, культурологии и нейропсихологии.

«Как и чему учиться в обществе 5.0?». 1 октября в 18:30

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Валентина Мантуленко расскажет о самых перспективных инструментах самообразования и карьерного развития в эпоху массового внедрения цифровых технологий.

«Советские мультфильмы. Секрет воспитания». 8 октября в 18:30

Всем детям нравится смотреть мультфильмы: мультипликация для них – это удивительная, яркая и незабываемая сказка. Но какое педагогическое значение имеют эти произведения? Об этом расскажет Елена Прыскина – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Самарского университета им. С.П. Королёва.

«Успешный оратор: секреты, приёмы, технологии». 15 октября в 18:30

Ассистент кафедры педагогики Самарского университета им. С.П. Королёва Виктория Башкирова приглашает на лекцию, посвящённую тому, как стать успешным оратором. Спикер подробно разберёт вопросы о том, как побороть страх публичных выступлений и как освоить эффективные приёмы вербальной и невербальной коммуникации.

«Молодёжные субкультуры». 22 октября в 18:30

Что собой представляют нынешние молодёжные субкультуры? Когда они появились? Как к ним стоит относиться? На эти вопросы ответит Александр Сошников – кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры.

«Демисезонная хандра: что может мозг, что можем мы?»

29 октября в 18:30

Весна и осень – время перемен не только в погоде, но и в нашем настроении. Клинический психолог, нейропсихолог, преподаватель кафедры психологии развития Самарского университета им. С.П. Королева Светлана Кириллова предлагает вместе обсудить, как и почему мозг реагирует на смену сезонов, чем демисезонная хандра отличается от клинической депрессии и какие простые, но при этом научно обоснованные приёмы помогут вернуться в ресурсное состояние.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+