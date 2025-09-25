СОУНБ проведет октябрьский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ проведет октябрьский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

25 сентября 2025 12:38
163
СОУНБ проведет октябрьский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

В октябре этого года Самарская областная универсальная научная библиотека проводит новый цикл открытых просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда». Жителей города приглашают на лекции по педагогике, ораторскому мастерству, культурологии и нейропсихологии.

«Как и чему учиться в обществе 5.0?». 1 октября в 18:30

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Валентина Мантуленко расскажет о самых перспективных инструментах самообразования и карьерного развития в эпоху массового внедрения цифровых технологий.

«Советские мультфильмы. Секрет воспитания». 8 октября в 18:30

Всем детям нравится смотреть мультфильмы: мультипликация для них – это удивительная, яркая и незабываемая сказка. Но какое педагогическое значение имеют эти произведения? Об этом расскажет Елена Прыскина – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Самарского университета им. С.П. Королёва.

«Успешный оратор: секреты, приёмы, технологии». 15 октября в 18:30

Ассистент кафедры педагогики Самарского университета им. С.П. Королёва  Виктория Башкирова приглашает на лекцию, посвящённую тому, как стать успешным оратором. Спикер подробно разберёт вопросы о том, как побороть страх публичных выступлений и как освоить эффективные приёмы вербальной и невербальной коммуникации.

«Молодёжные субкультуры». 22 октября в 18:30

Что собой представляют нынешние молодёжные субкультуры? Когда они появились? Как к ним стоит относиться? На эти вопросы ответит Александр Сошников – кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры.

«Демисезонная хандра: что может мозг, что можем мы?»
  29 октября в 18:30

Весна и осень – время перемен не только в погоде, но и в нашем настроении. Клинический психолог, нейропсихолог, преподаватель кафедры психологии развития Самарского университета им. С.П. Королева Светлана Кириллова предлагает вместе обсудить, как и почему мозг реагирует на смену сезонов, чем демисезонная хандра отличается от клинической депрессии и какие простые, но при этом научно обоснованные приёмы помогут вернуться в ресурсное состояние.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
165
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
180
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
170
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
368
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
370
Весь список