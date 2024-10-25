СОУНБ приглашает на презентацию нового выпуска литературного журнала «Русское эхо»

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31 октября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить открытую презентацию свежего номера журнала «Русское эхо». 3-й выпуск издания за 2024 год представит публике Александр Громов – прозаик, председатель правления Самарской областной писательской организации, секретарь правления Союза писателей России.

Всероссийский литературно-художественный журнал «Русское эхо» издаётся Самарской областной писательской организацией с 1995 года. В литературном сборнике публикуются отечественные прозаики и поэты. Миссией журнала является сохранение русского литературного языка, а также укрепление и развитие традиций русской литературы.

Новый номер журнала – № 3 (161) – отличается обширной географией авторов, чьи произведения вошли в состав этого выпуска: это Москва, Донецк и Донецкая Народная Республика, Самара, Сызрань, Казань, Магадан и другие уголки нашей страны. Важное место в сборнике занимают произведения авторов, которые посвящены событиям специальной военной операции и предшествовавшего ей вооружённого противостояния в Донбассе.

На встрече с читателями Александр Громов расскажет об истории возникновения и развития журнала, о его ценностях, о писательской жизни в России и Самарской области. Кроме того, писатель поделится своими впечатлениями о произведениях авторов свежего выпуска издания.

Презентация журнала «Русское эхо» пройдёт в рамках «Разговоров о важном» – части проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». О новых событиях проекта можно будет узнать в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за новостями!

31 октября в 14.00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 16+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ