СОУНБ приглашает на презентацию нового выпуска литературного журнала «Русское эхо»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году.
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
Посетители узнали о возможностях по урегулированию задолженности, использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многом другом.
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для горожан
Предприятия Самарской области охотно принимают молодых сотрудников, которые только завершили профессиональное обучение или готовы совмещать работу с учебой.
Молодые специалисты приходят на промышленные предприятия региона
В ходе обсуждения отраслевых вопросов рассмотрели этапы строительства объектов газовой инфраструктуры по программе газификации Самарской области ПАО «Газпром» до 2025 года.
Михаил Смирнов обсудил задачи по газификации региона с новым руководителем  региональных компаний «Газпром межрегионгаз»
Каждый Первый придёт на помощь.
В губернии состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи
Выходные и прививка - с пользой для здоровья.
Жителей региона приглашают в мобильные пункты на вакцинацию
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +6, +8°С.
26 октября в губернии небольшой дождь, до +8°С
5 ноября начинаются отборочные этапы олимпиады по всей стране.
Вячеслав Федорищев провел в СамГТУ выездное заседание оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.74
0.1
EUR 104.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ приглашает на презентацию нового выпуска литературного журнала «Русское эхо»

25 октября 2024 14:53
167
Всероссийский литературно-художественный журнал «Русское эхо» издаётся Самарской областной писательской организацией с 1995 года.

31 октября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить открытую презентацию свежего номера журнала «Русское эхо». 3-й выпуск издания за 2024 год представит публике Александр Громов – прозаик, председатель правления Самарской областной писательской организации, секретарь правления Союза писателей России.

Всероссийский литературно-художественный журнал «Русское эхо» издаётся Самарской областной писательской организацией с 1995 года. В литературном сборнике публикуются отечественные прозаики и поэты. Миссией журнала является сохранение русского литературного языка, а также укрепление и развитие традиций русской литературы.

Новый номер журнала – № 3 (161) – отличается обширной географией авторов, чьи произведения вошли в состав этого выпуска: это Москва, Донецк и Донецкая Народная Республика, Самара, Сызрань, Казань, Магадан и другие уголки нашей страны. Важное место в сборнике занимают произведения авторов, которые посвящены событиям специальной военной операции и предшествовавшего ей вооружённого противостояния в Донбассе.

На встрече с читателями Александр Громов расскажет об истории возникновения и развития журнала, о его ценностях, о писательской жизни в России и Самарской области. Кроме того, писатель поделится своими впечатлениями о произведениях авторов свежего выпуска издания.

Презентация журнала «Русское эхо» пройдёт в рамках «Разговоров о важном» – части проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». О новых событиях проекта можно будет узнать в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за новостями!

31 октября в 14.00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!  16+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Посетители узнали о возможностях по урегулированию задолженности, использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многом другом.
25 октября 2024, 17:15
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для горожан
Посетители узнали о возможностях по урегулированию задолженности, использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многом другом. ЖКХ
72
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +6, +8°С.
25 октября 2024, 15:57
26 октября в губернии небольшой дождь, до +8°С
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +6, +8°С. Экология
133
5 ноября начинаются отборочные этапы олимпиады по всей стране.
25 октября 2024, 15:50
Вячеслав Федорищев провел в СамГТУ выездное заседание оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 
5 ноября начинаются отборочные этапы олимпиады по всей стране. Образование
118
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
202
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
217
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
504
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
527
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
665
Весь список