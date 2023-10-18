СОУНБ приглашает любителей классической музыки и балета на концерт «Шаг вперед»

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21 октября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет музыкальный концерт «Шаг вперед» совместно с детской музыкальной школой им. Д.Д. Шостаковича в рамках проектов «Музыка в библиотеке» и «Цикл концертов детского и музыкального творчества».

Организаторы, отдел искусств СОУНБ, считают важным сегодня поговорить о многогранности музыкального наследия великого русского и советского композитора Д.Д. Шостаковича и роли нашего города в его творческой биографии.

Ведущая концерта Ульяна Нагорнова (призер всероссийских школьных олимпиад) расскажет сверстникам и взрослым зрителям о различных гранях творчества композитора, а также о «Ленинградской симфонии», которую Дмитрий Дмитриевич Шостакович, как мы все знаем, закончил в годы Великой Отечественной войны, будучи в эвакуации в нашем городе, и здесь же, в Куйбышевском театре оперы и балета, в 1942 году состоялась премьера великого произведения.

На концерте в областной библиотеке зрители смогут услышать отрывки из известных спектаклей Д. Шостаковича – «Танцы кукол», «Глупый мышонок», «Джазовая сюита», «Ленинградская симфония» – и другие классические композиции в исполнении юных музыкантов, а также посмотреть выступления воспитанников Мастерской балета.

После концерта состоится презентация редких книг, экспонатов, нот и пластинок из коллекций СОУНБ, призванная познакомить гостей отдела искусств с нашими фондами.

Музыкальный концерт «Шаг вперед», 21 октября 2023 г., 14.00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а, 2 этаж)

Вход свободный! 12+.

Фото: freepik.com