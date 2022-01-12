СОУНБ начала принимать заявки на участие в IХ Международном конкурсе короткого рассказа «Сестра таланта – 2022»

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Самарская областная универсальная научная библиотека начала принимать заявки на участие в IХ Международном конкурсе короткого рассказа «Сестра таланта – 2022». У молодых авторов есть время подобрать или написать прозаические произведения на литературный конкурс.

Правила не изменились:

— рассказ не должен быть опубликован где-либо ранее;

— объем – не более 5 тысяч символов (включая пробелы);

— тематика свободная;

— использование ненормативной лексики недопустимо;

— конкурсная работа не может включать иллюстрации и другие визуальные материалы.

Подробнее с положением, регламентирующим участие, вы можете ознакомиться в официальной группе Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта».

Ежегодно Центр поддержки и развития чтения СОУНБ совместно с партнерами проводит конкурс прозаиков от 12 до 30 лет, который дает возможность начинающим авторам представить свои произведения авторитетному жюри, куда входят уже состоявшиеся и получившие известность писатели.

Как стать участником конкурса?

Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свои работы на почту: sestra_talanta2022@mail.ru с 10 января до 1 марта 2021 года (в теме письма необходимо указать фамилию, имя и возраст автора). В документе с конкурсной работой в начале страницы необходимо указать фамилию, имя, возраст, контактный номер телефона автора или его представителя.

Пожалуйста, будьте внимательны. В группе литературного конкурса в соцсети «ВКонтакте» по ссылке опубликованы важные документы, включая бланк заявки, которую нужно заполнить. Обратите внимание, что в заявке есть пункт о согласии на обработку персональных данных. Вы можете подписать документ от руки и прислать скан или вставить электронную подпись.

Завершится масштабный проект изданием итогового сборника лучших рассказов «Сестра таланта – 2022» и его презентацией, тексты призеров также рекомендуют к публикации во всероссийских литературных журналах. Кроме того, победители получат рекомендации к участию в литературных конкурсах и фестивалях. В рамках «Сестры таланта» предполагается проведение литературных мастер-классов от профессиональных писателей для всех участников.

Те, кто победил в возрастных группах 18–24 года и 25–30 лет получат право участия во всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко (vk.com/litfestsamara), который состоится в Самарской области в сентябре 2022 года. Фестиваль является частью программы «Литературные таланты России», реализуемой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО