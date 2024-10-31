СОУНБ: Михаил Перепёлкин представит книгу о Гарине-Михайловском

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5 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги под редакцией самарского литературоведа Михаила Перепёлкина «Русское богатство Н.Г. Гарина-Михайловского». Исследование посвящено жизни и творчеству знаменитого писателя, а также самарским «страницам» его биографии.

Михаил Анатольевич Перепёлкин – доктор филологических наук, профессор, директор Самарского литературного музея, автор многочисленных работ в области истории литературы и краеведения. Совсем недавно вышел в печать составленный им сборник «Русское богатство Н.Г. Гарина-Михайловского», в котором приводятся исследования биографии писателя, воспоминания современников о нём, рассказы о судьбах его близких в первые десятилетия XX века и во время Великой Отечественной войны.

«Ворвавшийся в литературу в одно время с Чеховым, он оставался в ней чуть больше двадцати лет, многое успев, но ещё больше – запланировав и так и не осуществив. Но не менее удивительна и последующая судьба литературного наследия Гарина и всего того, что может быть названо “гаринским мифом”», – такими словами предваряет основной текст сборника Михаил Перепёлкин, приглашая читателя узнать о том, кем был автор «Детства Тёмы», «Гимназистов», «Студентов» и в какую эпоху он жил. Кроме того, целый раздел книги также посвящён «самарскому тексту» Гарина-Михайловского, поэтике его произведений и творческому диалогу с современниками и писателями последующих поколений.

На встрече с читателями Михаил Перепёлкин расскажет о том, как создавалась эта книга, какие открытия ждали исследователей творчества Гарина-Михайловского, а также почему сочинения писателя сохраняют значимость спустя столетие.

5 ноября в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ