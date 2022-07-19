Соцсети наводнили фейки об обезьяньей оспе

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Их источником стали западные и европейские медиа.



Одним из самых популярных стал фейк о причастности основателя компании Microsoft Билла Гейтса к распространению инфекции. Конспирологи зацепились за приведенные в одной из статей слова известного бизнесмена. Осенью 2021 года он заявил, что следующая пандемия может быть связана с вирусом модифицированной оспы. Из англоязычных СМИ в Россию также пришли сообщения, основанные на новости от 19 мая. Тогда представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин прямо озвучила одну из теорий заговора, согласно которой миллиардер Билл Гейтс планирует зарабатывать на вспышке обезьяньей оспы.

Также заметным фейком об оспе обезьян стали сообщения о том, что подавляющее большинство вирусных инфекций, обнаруженных на сегодняшний день, приходится на геев и бисексуальных мужчин.

Впрочем, в российских соцсетях не менее активно распространялись фейки, основанные на словах журналиста и сторонника теорий заговора Бенджамина Фулфорда. В сообщениях утверждалось, что появление нового вируса связано со Всемирной организацией здравоохранения, которая «должна была предоставить своему главе абсолютную диктаторскую власть над правительствами всех стран мира» на Ассамблее в Швейцарии в конце мая 2022 года. Сценарий пандемии якобы был определен еще в марте 2021 года, а болезнь унесет жизни 271 миллиона человек.



Сторонники «теории заговора» не забыли и о прививках. С 20 мая в соцсетях появились недостоверные сведения о том, что обезьянья оспа распространяется в тех странах, где люди в основном использовали вакцины от ковида компаний AstraZeneca и Johnson and Johnson. Якобы потому, что в качестве компонента в них использовался аденовирус шимпанзе. Фейковые новости о причастности вакцины попали в Россию из британского сегмента в Twitter. Пользователи соцсети опубликовали фрагмент листовки, прилагаемой к вакцине Astrazeneca, в которой говорится, что в состав входит «аденовирусный вектор шимпанзе». И уже спустя день в российских соцсетях тиражировался популярный фейк о том, что массовая вакцинация от COVID-19 приводит к падению иммунитета и появлению на теле опоясывающего лишая. И этот лишай будут маскировать под обезьянью оспу, чтобы никто не узнал настоящих причин.



12 июля Роспотребнадзор подтвердил первый случай завоза оспы обезьян в Россию. В ведомстве отметили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни пациента нет. Учитывая широкий охват ложной информации, а также активное ее распространение в СМИ и соцсетях, вскоре возможно появление новых фейков об оспе обезьян.

Выявлением различного рода мифических сообщений о тех или иных событиях и опровержением занимается фактчекинговый проект «Лапша». Пользователи могут отправить в «Лапшу» подозрительную информацию. Специалисты проекта проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».