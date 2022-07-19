Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения
Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения
В Самаре прошел III этап Кубка России по пляжному теннису
В Самаре прошел III этап Кубка России по пляжному теннису
В Самарской области общее количество электронных подписей, выданных в налоговых органах региона, составило 37030 экземпляров
Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы
Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы
Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте
Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте
Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов
Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
В Самарской области изменят расписание нескольких электричек
В Самарской области изменят расписание нескольких электричек
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
В У МВД Тольятти отметили 50-летие со дня образования подразделения
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Соцсети наводнили фейки об обезьяньей оспе

19 июля 2022 10:29
156
Соцсети наводнили фейки об обезьяньей оспе

Их источником стали западные и европейские медиа. 


Одним из самых популярных стал фейк о причастности основателя компании Microsoft Билла Гейтса к распространению инфекции. Конспирологи зацепились за приведенные в одной из статей слова известного бизнесмена. Осенью 2021 года он заявил, что следующая пандемия может быть связана с вирусом модифицированной оспы. Из англоязычных СМИ в Россию также пришли сообщения, основанные на новости от 19 мая. Тогда представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин прямо озвучила одну из теорий заговора, согласно которой миллиардер Билл Гейтс планирует зарабатывать на вспышке обезьяньей оспы.
Также заметным фейком об оспе обезьян стали сообщения о том, что подавляющее большинство вирусных инфекций, обнаруженных на сегодняшний день, приходится на геев и бисексуальных мужчин.
Впрочем, в российских соцсетях не менее активно распространялись фейки, основанные на словах журналиста и сторонника теорий заговора Бенджамина Фулфорда. В сообщениях утверждалось, что появление нового вируса связано со Всемирной организацией здравоохранения, которая «должна была предоставить своему главе абсолютную диктаторскую власть над правительствами всех стран мира» на Ассамблее в Швейцарии в конце мая 2022 года. Сценарий пандемии якобы был определен еще в марте 2021 года, а болезнь унесет жизни 271 миллиона человек. 


Сторонники «теории заговора» не забыли и о прививках. С 20 мая в соцсетях появились недостоверные сведения о том, что обезьянья оспа распространяется в тех странах, где люди в основном использовали вакцины от ковида компаний AstraZeneca и Johnson and Johnson. Якобы потому, что в качестве компонента в них использовался аденовирус шимпанзе. Фейковые новости о причастности вакцины попали в Россию из британского сегмента в Twitter. Пользователи соцсети опубликовали фрагмент листовки, прилагаемой к вакцине Astrazeneca, в которой говорится, что в состав входит «аденовирусный вектор шимпанзе». И уже спустя день в российских соцсетях тиражировался популярный фейк о том, что массовая вакцинация от COVID-19 приводит к падению иммунитета и появлению на теле опоясывающего лишая. И этот лишай будут маскировать под обезьянью оспу, чтобы никто не узнал настоящих причин.


12 июля Роспотребнадзор подтвердил первый случай завоза оспы обезьян в Россию. В ведомстве отметили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни пациента нет. Учитывая широкий охват ложной информации, а также активное ее распространение в СМИ и соцсетях, вскоре возможно появление новых фейков об оспе обезьян.
Выявлением различного рода мифических сообщений о тех или иных событиях  и опровержением занимается фактчекинговый проект «Лапша».   Пользователи могут отправить в «Лапшу» подозрительную информацию. Специалисты проекта проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте  или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
78
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
328
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
1167
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
640
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
1073
Весь список