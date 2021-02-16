Соцконтракт помогает малообеспеченным семьям региона преодолеть трудную жизненную ситуацию

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Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание поддержке семей с детьми и такой форме помощи, как социальный контракт.

Самарская область - один первых регионов, где с 2010 года начали заключать соцконтракты в целях поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.

Социальный контракт позволяет не только преодолеть трудную жизненную ситуацию, но и получить возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени.

В прошлом году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было продолжено развитие данного направления. В условиях действия ограничительных мероприятий было принято решение расширить направления использования соцконтракта. Стало возможным использовать денежную выплату на прохождение профессионального обучения и приобретение компьютерной техники, необходимой для прохождения обучения в дистанционной форме, и использования ее в дальнейшем для трудоустройства по принципу «удаленное рабочее место».

В 2020 году на территории Самарской области всего было заключено 1393 контракта на сумму 43,3 млн.рублей. А за весь период предоставления такой адресной помощи - 15 267 соцконтрактов на 454,23 млн. руб.

С 2021 года объем финансирования на предоставление такой помощи увеличится. Соцпомощь будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов, что позволит значительно расширить перечень мероприятий программы социальной адаптации:

- поиск работы;

- прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- ведение личного подсобного хозяйства;

- иные мероприятия, направленные на решение текущих проблем и преодоление гражданином трудной жизненной ситуации (приобретение товаров первой необходимости, одежды, лекарственных препаратов, лечения, стимулирования ведения здорового образа жизни и др.).

Выплата будет предоставляться как единовременно, так и ежемесячно, а ее максимальный размер вырастет с 50 тыс. до 250 тыс. рублей.

Кроме того, категории граждан, имеющих право на социальную помощь по социальному контракту, с этого года дополнены малоимущими семьями, состоящими из граждан трудоспособного возраста.

Многодетная семья Смиркиных, проживающая в селе Борское, в прошлом году оказалась в трудной жизненной ситуации. Денежных средств едва хватало на неотложные нужды: приобретение продуктов питания, одежды и оплату коммунальных услуг.

Глава семьи Николай Николаевич - настоятель прихода в честь Святой Блаженной Ксении Петербургской. Его супруга Нина Анатольевна сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Супруги стараются не оставить без внимания всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В семье Смиркиных воспитываются 6 детей, из них 5 родных и один ребенок под опекой.

Самому старшему их сыну Богдану 14 лет, он учится в 7 классе, Василиса - учащаяся 4 класса, Матвей учится в 3 классе, Иван - первоклассник. Младшие детки – дошкольники: четырехлетний Серафим и Симеон, которому нет еще 2 лет.

Летом 2020 года семья обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения с просьбой о заключении социального контракта. На выделенные средства семья приобрела корову молочной породы. Корова стала кормилицей для их семьи. Каждодневный удой молока позволил семье полностью отказаться от похода в магазин и на рынок за молочными продуктами. Теперь на столе всегда свежие молоко, сметана, творог, которые дети очень любят. Недавно корова принесла потомство, а значит, скоро у семьи увеличится количество молочной продукции.

- Теперь мы спокойны. У нас всегда есть дома на столе кувшин с молоком, творог, сметана. Учимся делать сыр. Конечно, эта социальная помощь оказалась очень полезной и своевременной для нас. Мы благодарны государству за возможность ее получать. Кроме соцконтракта, на младшего сына оформили выплату, она больше одиннадцати тысяч в месяц, и другие выплаты для многодетных. Это хорошее подспорье, - рассказывают многодетные родители Николай и Нина Смиркины.

Смиркины получают все положенные им меры социальной поддержки. Это и ежемесячные детские пособия на всех детей, социальное пособие, ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет, компенсацию за оплату ЖКУ, пособия на проезд школьников, единовременные пособия к школе. В рамках национального проекта "Демография" получают ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, размер которой в 2021 году увеличился до 11 656 руб.

В прошлом году такая выплата на 3 и последующих детей предоставлена 19 815 семьям Самарской области на 21 402 детей, передает minsocdem.samregion.ru.

Фото: соцсети