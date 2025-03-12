Социальный проект «Вызов» в Самаре помог воссоединить семью

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Самарская область вошла в пул регионов, участвующих в федеральном проекте «Вызов», который направлен на внедрение семьесберегающего подхода. В рамках проекта оказывается поддержка семьям в трудных жизненных ситуациях с тем, чтобы не допустить размещения детей в государственных учреждениях.

«Вызов» - это спецпроект федеральной программы «Дети в семье», которая реализуется уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой. «Для губернии это очень важная миссия. Именно мы будем апробировать различные семьесберегающие технологии, которые потом будут тиражироваться на всю страну»,- рассказала советник губернатора, региональной куратор проекта «Вызов» Екатерина Сеницкая.

На недавно состоявшейся встрече с Уполномоченным по правам ребенка в области Юлией Николаевой глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что крайне важно внедрить семьесберегающий подход и сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются в соцучреждениях. Почти за 4 месяца работы проекта «Вызов» удалось снизить количество таких детей на 10%.

Девиз проекта - «каждый ребенок должен жить в семье». Суть начинания в том, чтобы сокращалось количество детей, находящихся в государственных учреждениях. Для этого внедряется семьесберегающий подход, когда в центре внимания находится не только ребенок, а вся семья. Для этого в регионе необходимо выстроить устойчивую систему помощи, ориентированную на приоритетное воспитание детей в родной семье, недопущение необоснованного разлучения детей и родителей тогда, когда им можно помочь. «Мы должны сохранить семью полноценной, обладающей ресурсами для воспитания детей», - поясняет куратор проекта.

Одной из участниц проекта стала семья Юлии Алейниковой. В семье две дочери: Ангелина шести лет и Милана трех лет. После развода с мужем молодой маме пришлось переехать к родственникам в деревню. Средств, чтобы создать для девочек необходимые условия, не было. В этот непростой для женщины период Ангелина и Милана попали в социальное учреждение.

«Я нашла в себе силы и помирилась с отцом девочек. Мы снова переехали в город. Правда, не было денег даже на самое необходимое»,- вспоминает Алейникова.

Вернуть детей маме удалось благодаря проекту «Вызов», региональный оператор проекта приобрел для семьи необходимую мебель, социальные службы помогли подготовить квартиру для возвращения девочек домой.

Фото из личного архива Юлии Алейниковой