Социальный контракт помогает семьям региона повышать доход

В Самарской области продолжается активное оформление социальных контрактов, которые помогают жителям региона не только решать текущие финансовые трудности, но и развивать собственное дело. Данный вид господдержки предоставляется в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина. При оформлении приоритет имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.

Ярким примером успешной реализации данного вида соцподдержки стала семья Кудряшовых из Сызрани. Юлия и Дмитрий, воспитывающие троих детей, получили помощь от государства в размере 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Средства были направлены на покупку современных теплиц, которые позволили семье не только обеспечить себя свежими овощами, но и начать их реализацию.

«Мы уже три года занимаемся огородом, нам это очень нравится и нашей мечтой было построить теплицу. Хорошо, что я узнала о такой поддержке в форме социального контракта. Теперь мы можем выращивать овощи - огурцы, томаты, перцы и баклажаны – независимо от погодных условий. Вот пораньше всё высадили и не переживаем, что град был, заморозки или грядки размыло. Сделали капельный полив. Ждём урожай», — делятся супруги Кудряшовы.

По словам Любови Бариновой, старшего инспектора управления социальной защиты населения Сызрани, данная мера поддержки доступна семьям, которым требуется повысить уровень дохода. «Социальный контракт - это не просто финансовая помощь, а инструмент, помогающий выйти из трудной жизненной ситуации», - подчеркнула Баринова.

Социальный контракт можно заключить по четырем основным направлениям: развитие предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и помощь в преодолении сложных жизненных обстоятельств. Заявление подаётся на портале «Госуслуги».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в начале 2026 года объявил о выделении более 1,3 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов на реализацию социальных контрактов. С начала года их оформили более 2 тысяч семей региона.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области