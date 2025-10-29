Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
Социальные проекты-победители конкурса грантов СОНКО охватят более 85 тысяч жителей Самарской области

29 октября 2025 12:21
156
Социальные проекты-победители конкурса грантов СОНКО охватят более 85 тысяч жителей Самарской области

Во вторник, 28 октября, в областном правительстве прошла встреча с представителями некоммерческого сектора. В ней приняли участие инициативные команды-победители регионального конкурса грантов для реализации социальных проектов СОНКО. Врио замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова поздравила победителей, отметив, что некоммерческие организации стали полноправными партнёрами регионального правительства в достижении общегосударственных целей, и региональный конкурс — яркий пример этого успешного сотрудничества.

Поддержку социально-ориентированных НКО как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона определил губернатор Вячеслав Федорищев. «Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО», - отмечал ранее глава региона.

В этом году конкурс прошел в Самарской области в седьмой раз. Общий размер грантового фонда превышает 90 млн рублей - регион ежегодно получает софинансирование Фонда Президентских грантов. Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы социально ориентированных организаций получают финансовую поддержку. Максимальная сумма гранта составляет 2 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе подали организации из 25 муниципалитетов региона.

Одним из победителей конкурса стал проект «Ты в игре» Комплексного общеобразовательного центра для детей с ДЦП «Выше радуги». По словам руководителя организации Екатерины Акинцевой, он направлен на создание условий для развития двигательной активности детей и молодых людей с ДЦП. Подвижные мероприятия запланированы на летний период и будут организованы на доступных пляжах Самары.

«Этот конкурс, по сути, является поддержкой стартапов в некоммерческом секторе. Мы участвуем ежегодно, и все наши стартапы работают до сих пор. Благодаря грантам мы можем создать условия для людей с ограниченными возможностями», - подчеркнула Екатерина Акинцева.

Еще один проект - обладатель гранта связан с сохранением памяти о Великой Победе под названием «Минувших лет живая память». Как отметила руководитель ТОС «Юго-запад» городского округа Сызрань Светлана Шатова, инициаторы проекта соберут и оцифруют истории ветеранов, которые впоследствии станут частью цифровой книги памяти из 30 историй. В финале проекта запланированы постановка и показ спектакля ко Дню Победы.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

«Мы будем собирать информацию по крупицам - хочется сделать книгу с конкретными фактами. Нам не хватало средств на реализацию, поэтому такая поддержка со стороны области очень важна. Мы хотим бережно сохранить память о героях для наших детей», - подчеркнула Светлана Шатова.

Напомним, что по итогам 2024 года Самарская область вошла в ТОП-10 российских регионов по поддержке социального бизнеса и СОНКО. Регион занял 6 место в ежегодном рейтинге регионов РФ по реализации механизмов поддержки социального сектора в 2024 году. Результаты озвучили в Минэкономразвития России.

